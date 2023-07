Die Lage am Morgen

Die umstrittene Sperrung war übrigens die Idee einer Grünenfrau namens Bettina Jarasch, die sich im Wahlkampf gegen CDU-Wegner wirklich alle Mühe gegeben hatte, in dieser strukturell linksliberalen Stadt nicht zur Regierenden Bürgermeisterin gewählt zu werden. Hat funktioniert.

Reale Autofahrten in der Stadt, schreibt Arvid, seien im Mittel nur gut fünf Kilometer kurz. Also bei guter und vor allem sicherer Radinfrastruktur problemlos mit dem Fahrrad zu bewältigen. (Nein, ich glaube, es ist keine Lösung, künftig einfach mit 60 Millionen Elektro-Autos durchs Land zu gondeln und sonst nichts zu verändern). Neulich in Kopenhagen war ich auf einer Fahrradautobahn unterwegs, es war hinreißend: sicher, schnell, unkompliziert.

Warum bekommen wir das nicht hin?

Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin da keine Ausnahme. Ich bin diese Woche zweimal mit dem Auto zur Arbeit gefahren, neun Kilometer je Richtung. Morgens vor unserem Haus habe ich Kaltstarts mit dem Diesel hingelegt. Um mich herum eine Hülle aus Stahl und Plastik, Gewicht rund 1600 Kilo. Normalerweise bin ich auf ein paar Kilo Alu unterwegs.

Es fühlte sich unangenehm an, die innerstädtische Fahrt mit dem Auto. Irgendwie schräg, dem gesunden Menschenverstand widerstrebend. Aber dass es sich so anfühlte (ähnlich dem olfaktorischen Reiz am Zeltlager), das ist dann doch ein positives Zeichen.

Wie sehen Sie das? Schreiben Sie mir gern.

Die toxischen 30 Sekunden: Kurze Autofahrten sind selbst mit modernen Verbrennern extrem umweltschädlich: Nach dem Start bläst der Motor die meisten Abgase in die Luft. Doch EU und Industrie blockieren eine einfache Lösung.

Putin und sein Frankenstein

Wie stabil ist Putins Regime? Diese Frage treibt mich seit der – ja was eigentlich? – Rebellion des Söldner-Führers Jewgenij Prigoschin am vergangenen Wochenende um. Mit großem Interesse habe ich deshalb unsere SPIEGEL-Titelstory gelesen und möchte Sie Ihnen hier ans Herz legen.