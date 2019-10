heute beschäftigen wir uns mit dem beklagenswerten Zustand der CDU. Außerdem stellt sich die Frage, ob Boris Johnson manchmal seine Vorgängerin im Spiegel sieht. Und für die kurdischen Einheiten in Nordsyrien läuft eine wichtige Frist ab.

Kalifornien brennt

Philip Pacheco/ AFP

Ein Feuer, das doppelt so groß ist wie San Francisco - und ein anderes Feuer, das die weltberühmten Kunstwerke im Getty Center von Los Angeles bedroht, dazu die Villen von Stars und Superreichen. Ein weiteres Feuer, das im Osten von LA lodert. Die Nachrichten aus Kalifornien lesen sich wie aus einem Katastrophenfilm, doch die Katastrophe ist echt. Hunderttausende Menschen mussten bereits aus ihren Häusern fliehen, Millionen Menschen im Bundesstaat haben keinen Strom mehr. Gouverneur Gavin Newsom rief bereits am Sonntag den Notstand aus, doch die Feuerwehr bekommt die gewaltigen Feuersbrünste nicht in den Griff - sie sind viel zu groß.

Die Nachrichten sind alarmierend. Zwar gab es in Kalifornien immer wieder herbstliche Brände, doch es ist nun das dritte Jahr in Folge, dass der Bundesstaat von solchen Riesenfeuern heimgesucht wird. Eine eindeutige Erklärung gibt es dafür nicht, es gibt mehrere Faktoren - einer davon ist Dürre, ein weiterer sind starke, heiße Winde, die Feuer anfachen. Doch der Klimawandel spielt dabei ebenfalls eine Rolle. Die Nachrichten aus Kalifornien sind deshalb laut Forschern auch ein Vorbote für das, was in einer Welt passiert, die trockener und heißer wird.

Wer ist die CDU - und wenn ja, wie viele?

Markus Schreiber/ AP

Es ist an der Zeit, sich bei der SPD zu entschuldigen. Was haben wir - und auch ich - in den vergangenen Monaten nicht alles darüber geschrieben, in welch desolatem Zustand sich die Partei befindet, weil sie nicht weiß, wer sie sein will und eigentlich nur noch in Führungskämpfe verstrickt ist. Das trifft zwar alles nach wie vor zu. Doch was bei den vielen Abgesängen vergessen ging, zeigt sich nun nach der Landtagswahl in Thüringen: Der Zustand der CDU ist mindestens genauso desolat. Das ist bisher nur nicht so aufgefallen, weil die Partei noch immer die Kanzlerin stellt - was sich allerdings leicht vergessen lässt, weil man Angela Merkel kaum noch hört und sieht.

Zur Landtagswahl in Thüringen, wo ihre Partei die Hälfte der bisherigen Wähler verloren hat, hat die Kanzlerin kein Wort gesagt. Das Bild, das ihre Partei abgibt, ist verheerend: Mike Mohring, der Landesvorsitzende der CDU, erwog offenbar zeitweise, mit der Linken zusammenzuarbeiten - bis er das gestern Abend in einer Pressemitteilung erneut ausschloss. Da war in der Partei aber bereits ein heftiger Streit ausgebrochen, bei dem es nominell um Thüringen ging, in Wahrheit aber um Merkel und um die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer - und um die Seele der CDU.

Im Vorstand der CDU stellte der Junge-Union-Chef Tilman Kuban offen die Frage, die viele in der Partei bisher nur laut tuschelten: Ist AKK wirklich die Richtige an der Spitze? Beim nächsten CDU-Parteitag Ende November droht der Parteichefin ein offener Aufstand.

Es geht aber nicht nur um die Person AKK, es geht um die Frage: Wer ist die CDU - und wenn ja, wie viele? Was passiert mit einer Partei, die schon lange vor allem noch von der Macht zusammengehalten wird, wenn ihr die Macht entgleitet? Die schweigende Bundeskanzlerin Merkel ist in ihrer Spätphase nicht nur eine Leerstelle im Zentrum der Bundesrepublik geworden, sondern auch im Inneren ihrer Partei. Und die CDU, zerrissen zwischen Konservativen und Liberalen, wirkt genauso verloren wie die SPD.

Konservative in der CDU: Die Probleme der Partei mit ihrem rechten Rand

Johnson scheitert mit Neuwahlantrag

Toby Melville/ REUTERS

Wenn sich Boris Johnson im Spiegel betrachtet - sieht er dann manchmal Theresa May? Der britische Premier wirkt manchmal so handlungsunfähig wie seine Vorgängerin. Gezwungen, das zu tun, was er stets ausgeschlossen hat und verdammt, das Parlament immer wieder um das Gleiche zu bitten, aber dabei stets aufs Neue zu scheitern.

Gestern zeigte sich das sogar zweifach: Zum einen akzeptierte Johnson offiziell die Verlängerung der Brexit-Frist bis Ende Januar und brach damit sein zentrales Wahlkampfversprechen. Und zum anderen scheiterte er zum dritten Mal damit, das Parlament, in dem er keine Mehrheit mehr hat, dazu zu bringen, ihm Neuwahlen im Dezember zu ermöglichen.

Letzteres könnte ihm allerdings noch gelingen, denn er verhandelt weiterhin mit den Liberaldemokraten und der Schottischen Nationalpartei über ein Neuwahlgesetz. Damit könnte er die eigentlich notwendige Zweidrittelmehrheit im Parlament umgehen. Beide Parteien sind grundsätzlich bereit, Neuwahlen anzusetzen, stellen im Gegenzug aber Bedingungen.

Wenn ersichtlich ist, dass Johnson wohl eine Mehrheit dafür erhält, wird sich auch Labour nicht mehr verweigern können. Das Parlament wird sich ab heute mit dem Neuwahlgesetz befassen - und Boris Johnson arbeitet weiter daran, nicht zu Theresa May zu werden: Dazu muss er Wahlen nicht nur abhalten können, sondern sie auch gewinnen, um dann endlich den Brexit durch das Parlament zu bekommen.

Erneuter Brexit-Aufschub: Und noch einmal von vorn

Story des Tages

Tiziana FABI/ AFP

Matteo Salvini, der italienische Rechtspopulist, der Innenminister war und fast Ministerpräsident geworden wäre, ist bekanntlich in die Opposition abgestürzt - aber dort arbeitet er beharrlich an seinem Comeback. Am Wochenende hat im traditionell linken Umbrien die von ihm unterstützte rechte Kandidatin die Regionalwahl gewonnen.

Aber auch sonst entfesselt Salvini in der Opposition einen Sturm, wie unser Italien-Korrespondent Frank Hornig vergangene Woche beschrieb: Salvini zieht für sein Comeback rastlos durchs Land.

Italiens Ex-Innenminister: Wie Salvini zurück an die Macht will

Verlierer des Tages...

Delil SOULEIMAN/ AFP

... ist die mehrheitlich kurdische Miliz "Syrian Democratic Forces" (SDF), die bis vor wenigen Wochen in Nordsyrien ein relativ stabiles Gebiet befehligte, eng mit den USA verbündet war und von einem autonomen Kurdengebiet in Syrien träumte. Doch dann folgten Trumps Rückzug und der türkische Angriff auf die kurdischen Kämpfer.

Heute läuft nun die Waffenruhe ab, die Putin und Erdogan vergangene Woche ausgehandelt hatten - bis heute Abend um 18 Uhr müssen die SDF-Kämpfer sich aus dem 30 Kilometer breiten Streifen an der Grenze zur Türkei zurückgezogen haben. Das ist für sie besonders bitter, weil es nur wenige Tage nach dem Tod von IS-Führer Abu Bakr al-Baghdadi geschieht - und dessen Aufenthaltsort haben die USA auch dank der Spione ihrer kurdischen Verbündeten gefunden.

Wenn die Kurdenkämpfer das heutige Ultimatum befolgen, haben sie ab heute Abend alle Städte verloren, die sie bis vor Kurzem noch kontrollierten - ihnen bleibt lediglich ein Gebiet weiter im Süden, das sie auf Wunsch und mit Unterstützung des Westens vom IS erobert haben. Ihre angestammten Regionen haben sie dann verloren. Und im Gebiet, das ihnen bleibt, gelten sie der ansässigen, mehrheitlich arabischen Bevölkerung als Besatzer.

Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Demokraten planen Abstimmung zu Impeachment-Ermittlungen: Damit soll der Druck auf Donald Trump weiter wachsen - und ihm einer Ausrede weniger bleiben

Damit soll der Druck auf Donald Trump weiter wachsen - und ihm einer Ausrede weniger bleiben Baghdadi angeblich anhand seiner Unterwäsche identifiziert : Ein kurdischer Spion will das Kleidungsstück des IS-Führers entwendet haben - für eine DNA-Analyse

: Ein kurdischer Spion will das Kleidungsstück des IS-Führers entwendet haben - für eine DNA-Analyse Google-Mutterkonzern erfüllt Erwartungen nicht: 40,5 Milliarden US-Dollar hat Alphabet im dritten Quartal umgesetzt. Den Analysten reicht das nicht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.

Herzlich,

Ihr Mathieu von Rohr