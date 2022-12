Die Lage am Morgen

Ein Warner gibt Entwarnung

Und, wie war Ihr Weihnachten so? Bei mir fing es damit an, dass es am Morgen des 24. durch die Decke tropfte, und man kann leider sagen, dass es danach nicht besser wurde, zumindest nicht durchgehend. Weitere Details an dieser Stelle überflüssig. Jedenfalls hoffe ich, Ihr Weihnachten war besser. Wobei natürlich selbst ein mieses Weihnachten in Deutschland, von extremen Ausnahmen abgesehen, noch immer gut erträglich ist im Vergleich dazu, wie viele Menschen in der Ukraine die vergangenen Tage verbracht haben. Oder den 7. Januar verbringen werden, den Tag des orthodoxen Weihnachtsfests. Man mag sich das kaum vorstellen.

Trotzdem noch mal kurz zu mir: Ich habe mich mit dem Gedanken getröstet, dass es mir nach diesen eher unbesinnlichen Weihnachtstagen leichter als sonst fallen wird, zurück in den Alltag zu finden, der unter anderem darin besteht, diese Lage zu schreiben. Und das kann, bei allem, was da draußen so an Alltag wartet, bestimmt nicht schaden. Der Krieg geht weiter, und auch sonst sehe ich eher wenig Hoffnung, dass im nächsten Jahr alles anders und besser wird.