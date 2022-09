Die Lage am Morgen

Originale aber sind meist wirkmächtiger als ihr Abklatsch, das sollten Weidel und Chrupalla bedenken. Einen Trump kann man nicht klonen (insgesamt eine erfreuliche Nachricht für die Welt), und ob seine Sprüche ohne ihn funktionieren, ist nicht bewiesen.

Wie sie den Spruch »Unser Land zuerst!« meint, das hat Alice Weidel schon gestern im Bundestag deutlich gemacht. Sie schlug unter anderem vor, Nord Stream 2 zu öffnen, was nichts anderes bedeutet, als Putins Druck nachzugeben.

Am selben Tag, an einem anderen Ort, auf einem Wirtschaftsforum im russischen Wladiwostok, sagte Kremlchef Wladimir Putin, dass er sich nur an Lieferverträge zu halten gedenke, wenn es ihm in den Kram passe. »Deutschland zuletzt« – ganz schnell könnte es so kommen.

Auch in Weidels Nähe, in Berlin, gab es gestern einen Termin, der offenbarte, dass Weidels Parole kaum zu gebrauchen ist, beziehungsweise nur in einem Sinne, den sie nicht mögen wird. Bei einem Treffen von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) mit Wirtschafts- und Gewerkschaftsvertretern zeigte sich wieder einmal, dass sich in Deutschland ein bereits vorhandenes Problem vergrößern wird: der Fachkräftemangel.

Wenn ausländische Fachkräfte oder Menschen, die welche werden wollen, allerdings in »unser Land zuerst« einwandern wollten, ließe sich das Problem lindern.

Ein 18-Jähriger will in den Krieg

Ich möchte Ihnen vorsichtshalber hier schon einen Text empfehlen, den sie unter den SPIEGEL+-Empfehlungen noch mal finden werden. Sie sollen ihn halt nicht verpassen, er lohnt sich wirklich. Der Text beschreibt, wie sich ein junger Deutscher, so zynisch das klingt, nach dem Krieg in der Ukraine sehnt. Sabine Rennefanz, die Autorin des Textes, wird auf den 18-Jährigen in einem Nachbarschaftsportal aufmerksam, er bittet dort um Ausrüstung für den Krieg, er will dorthin. Rennefanz trifft sich mit ihm, um seine Gründe zu erfahren. Sie erfährt nach und nach, dass der junge Mann den Kampf da draußen sucht, um eigene, um innere Kämpfe loszuwerden.

