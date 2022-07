Die Lage am Morgen Mehr Kampfsport wagen

Es war ein längerer Besuch, ich erinnere mich nicht mehr an alles, aber eine Szene ist bei mir hängengeblieben. In einem Stadion in Kigali fand eine große Zeremonie statt, eine Feier, ich bin ziemlich sicher, es ging um das Jubiläum. Das Stadion war neu, Beck stand davor und äußerte seine Bewunderung. Neben ihm stand Lewentz und sagte, sinngemäß: Ein Wort von Beck, und er baue ihm solch ein Stadion auch zu Hause hin, in Rheinland-Pfalz. Mich hat das damals beeindruckt, weil ich dachte: Wenn man so etwas gesagt bekommt, hat man es wahrscheinlich geschafft. Beck hieß damals in Rheinland-Pfalz auch »König Kurt«. Und er war noch Chef der SPD.

Ich weiß nicht, was aus der Stadionidee geworden ist, aber eine Bundesgartenschau ist ja auch ein schönes Projekt. Die Frage ist eher, ob Lewentz 2029 noch im Amt sein wird, er wäre dann 66. Andererseits: So alt ist Friedrich Merz schon jetzt. Vielleicht klappt es ja.

Die Tat von Idar-Oberstein

Im Landgericht in Bad Kreuznach, ebenfalls in Rheinland-Pfalz gelegen, könnten heute die Plädoyers in einem Fall anstehen, der im vergangenen Jahr die Republik verstörte. Im September erschoss Mario N., 50 Jahre alt, in einer Tankstelle in Idar-Oberstein den 20 Jahre alten Alexander W., der dort arbeitete. Er hatte den Mann, der ihn erschoss, zum Tragen einer Maske aufgefordert.

Die Tat warf damals die Frage auf, ob manche Menschen nun, nach eineinhalb Jahren der Pandemie, durchdrehen würden, ob das ohnehin gereizte gesellschaftliche Klima endgültig umschlagen könnte in eine Atmosphäre des Hasses, der Gewaltbereitschaft. Damals häuften sich die Meldungen über Angriffe auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwa in Supermärkten, über Maskenverweigerer und ihre wachsende Aggressivität. Manche fürchteten, die Tat von Idar-Oberstein könnte womöglich nur der Anfang sein.