Die Lage am Morgen Die Grünen zahlen den Preis für die Macht – und für ihre übertriebene Disziplin

… ist Wolfgang Schäuble. Der CDU-Politiker ist seit 50 Jahren Mitglied des Deutschen Bundestags und wird dafür heute in einer Festmatinee im Jüdischen Museum in Berlin gefeiert. Es heißt zwar häufig über ihn, seine politische Karriere sei unvollendet geblieben, weil er dann doch nie Kanzler wurde, aber als einer der ganz großen Parlamentarier wird er in Erinnerung bleiben.

1991 musste der Bundestag entscheiden, wo der Sitz von Parlament und Regierung im wiedervereinigten Deutschland liegen soll, in Bonn oder in Berlin. Dass die Entscheidung am Ende knapp zugunsten Berlins ausfiel, soll Schäuble mit seiner Rede bewirkt haben, die bis heute als Sternstunde des Parlamentarismus gilt. In einem SPIEGEL-Gespräch sagte Schäuble einmal, er habe sich damals spontan entschieden zu reden: »Ich habe mir Kaffee bringen lassen, eine Pfeife geraucht und ein paar Stichworte aufgeschrieben.« Diese Haltung passt zu einem anderen Satz, den er im selben Gespräch gesagt hat: »Politik ändert sich von Moment zu Moment.«