Die Lage am Morgen Genossin, Genosse oder General – wer folgt auf Christine Lambrecht?

Doch die Bereitschaft, zu dem Treffen anzureisen, scheint in diesem Jahr zumindest auf höchster Ebene nicht sehr ausgeprägt zu sein. Aus den G-7-Staaten wird lediglich ein Regierungschef hinfahren: Olaf Scholz.

Eine der großen Reden an diesem Dienstag hält EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen halten. »Egal, was sie sagen wird: Die größte Frage wird sein, wer ihr dabei zuhört«, sagt mein Kollege Stefan Kaiser aus dem Wirtschaftsressort, der gemeinsam mit unserer Kollegin Isabell Hülsen und unseren Kollegen Tim Bartz und David Böcking von heute an aus Davos berichten wird.

Es ist bedauerlich: Präsidenten, Ministerinnen und Ökonomen haben sich wegen der Pandemie lange Zeit zu selten persönlich treffen können. Gerade die großen Runden der Politik aber – das G-20-Treffen auf Bali zum Beispiel – haben zuletzt gezeigt, wie viel bei direkten Begegnungen in Bewegung gesetzt werden kann.

»Einige fühlen sich womöglich auf den elitären Gipfeln tief im Westen der Alpen nicht mehr wohl, weil das beim Publikum daheim allzu abgehoben wirken könnte«, schreibt SPIEGEL-Kolumnist Henrik Müller .

Demzufolge wäre die Adresse das Hauptproblem: Davos klingt nach Glamour und Chichi, und es ist auch alles so teuer dort, dass sich Nichtregierungsorganisationen etwa kaum leisten können, jemanden dorthin zu schicken.

Doch auch ein inhaltliches Argument wird die Lust auf Davos gedämpft haben: Das Weltwirtschaftsforum steht für ein veraltetes ökonomisches Denken, für einen blindwütigen Glauben an die Globalisierung. Neues aber kann nur entstehen, wenn man sich darum bemüht. Für diejenigen also, die sich doch nach Davos begeben (drei Bundesminister sind darunter: Robert Habeck, Hubertus Heil und Christian Lindner), gilt die alte Regel: Der Erfolg einer Veranstaltung ist immer abhängig davon, was die Gäste daraus machen.

Gemaule in SPD-Fraktion über Wahlrechtsreform

Die SPD trifft sich heute am Nachmittag zu einer Fraktionssitzung, gut möglich, dass es besonders wegen eines Themas rundgehen wird: dem Vorhaben der Ampelkoalition, das Wahlrecht zu verändern und den Bundestag zu verkleinern.