Die Lage am Morgen Christine Scharping

Lambrecht steht in dem Video vor offensichtlich komplett willkürlich ausgewählter Berliner Kulisse, wird stellenweise vom einsetzenden Silvesterfeuerwerk übertönt oder ist zumindest schwer zu verstehen. Und sie sagt, begleitet vom Geknalle, Sätze wie diese: »Mitten in Europa tobt ein Krieg. Und damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte, viele, viele Begegnungen mit interessanten und tollen Menschen. Dafür sage ich ein herzliches Dankeschön.«

Ja, klar. Schon super, so ein Krieg. Wen man da alles kennenlernt. Immer wieder schön.

Wenn ich meinen Kindern hin und wieder kurz mein Telefon überlasse, habe ich jedes Mal Angst, dass sie damit Nachrichten verschicken könnten, nach denen mich die Empfänger für unzurechnungsfähig halten. Ich glaube, manchmal fühlen sich Pressesprecher ziemlich genau so, wenn der Minister oder die Ministerin zum Telefon greift.

Es gibt allerdings qualitativ doch ein paar Unterschiede zwischen Lauterbachs und Lambrechts Fehlgriffen, hier die beiden wichtigsten: Bei Lambrecht dürfte das Vier-Augen-Prinzip sogar gewahrt worden sein, schließlich muss irgendjemand die Kamera gehalten haben – das macht die Sache noch mal bedenklicher. Und, vor allem: Lauterbach hat als Minister nicht annähernd eine so desaströse Vorgeschichte wie Lambrecht. Aus ihrem ersten Amtsjahr habe ich spontan keine einzige positive Schlagzeile in Erinnerung.

Als ich mir ihr Video zum zweiten Mal angesehen hatte, musste ich, warum auch immer, an Rudolf Scharping denken, der sich einst mit seiner damaligen Freundin beim Planschen im Pool fotografieren ließ, während die Bundeswehr kurz vor einem Einsatz in Mazedonien stand. Es dauerte dann noch etwas, aber im Juli 2002 war es so weit. Scharping wurde auf Bitten Gerhard Schröders vom Bundespräsidenten entlassen.

Die Böller der anderen

Gestern war ich ein bisschen in der Stadt unterwegs und habe tatsächlich die ersten Wahlplakate entdeckt. Sie erinnern sich, die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus muss wiederholt werden, am 12. Februar ist es so weit. Wahlkampf im Winter, Parteimitglieder hassen das, weil es normalerweise bedeutet, bei Minusgraden Plakate aufzuhängen und in Fußgängerzonen herumzustehen. Meine These ist auch, dass Politiker in solchen Winterwahlkämpfen auf besonders seltsame Ideen kommen, jedenfalls erinnere ich mich an einen Landtagswahlkampf in Hessen, in dem Roland Koch, damals noch Ministerpräsident, im Januar mit dem Thema Ausländerkriminalität punkten wollte. Er hätte dann fast gegen Andrea Ypsilanti von der SPD verloren, was man auch erst mal hinbekommen musste.

Aber der Winter fällt ja gerade sowieso aus. Das führt bislang allerdings nicht dazu, dass nun die Klimakatastrophe zum dominanten Thema des Berliner Wahlkampfs würde – obwohl sie, Stichwort Radwege, auch auf lokaler Ebene bekämpft werden kann (und muss), zumindest ein bisschen. Stattdessen war in den letzten beiden Tagen bemerkenswert viel von der Regierenden Bürgermeisterin zu hören.