Die Lage am Morgen

Fraktionschef war der heute 67-Jährige vor vielen Jahren schon mal, es war nicht von Erfolg gekrönt. Merz verlor das große Steuerreformspiel gegen den gewieften Kanzler Schröder und später verlor er das große Vorsitzspiel gegen die gewiefte CDU-Chefin Merkel. Aber damals schwamm Merz gewissermaßen im politischen Mainstream. Heute wirken seine Forderungen manchmal altbacken, auf eine behäbige Art konservativ.

Kann er die Union so vor dem ideellen Bankrott retten? Meine Kollegin Sophie Garbe hat für unsere Jahreschronik – hey, es ist schon Dezember! – Merz’ erstes Jahr als Chef Revue passieren lassen und hat festgestellt, dass der Mann eine neue Disziplin für sich entdeckt habe: die politische Akrobatik. Vom Jonglieren über die Rolle rückwärts zum Spagat.

Ich verrate Ihnen hier natürlich nicht, was das im Detail bedeutet, Sie sollen den schönen Text ja selbst lesen. Nur soviel: »Merz steckt in einer Zwickmühle, in der sich derzeit viele konservative Parteien befinden. Es geht darum, wie man sich angesichts multipler Krisen und gesellschaftlicher Veränderungen aufstellen soll«, schreibt Sophie: »Ob man sich als Partei für progressivere, urbane Milieus öffnet, wie es die CDU in Teilen unter Merkel getan hat, oder ob man sich stärker nach rechts orientiert.«

Nun wolle die CDU aber immerzu »Partei der Mitte« sein – »nur was ist die konservative Mitte in einer Zeit, in der vieles zu den Rändern zu streben scheint?«

Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier:

Selenskyj beklagt Terror durch russische Minen, Waffenhändler But in Moskau empfangen: Russland vermint den Boden in der Ukraine – laut der Regierung in Kiew auch mit Zivilisten als Ziel. Wiktor But ist wieder in der Heimat. Und: Oligarchen machen offenbar in Lettland weiter Geld. Die wichtigsten Entwicklungen.

Putins perfider Deal: Die Freilassung von Brittney Griner sorgt in den USA für Erleichterung – doch ein anderer US-Bürger wird weiter in Russland festgehalten. Wladimir Putin lässt sich als Gewinner des Tauschhandels feiern.

»Ein kompletter Stromausfall wäre eine Katastrophe«: Elf Millionen Menschen in der Ukraine bekommen derzeit humanitäre Hilfe. Noch können die Uno und NGOs sie versorgen – doch vielleicht nicht mehr lange, warnt Denise Brown, die ranghöchste Uno-Diplomatin in der Ukraine.

Russlands Loch im Schutzschirm: Bei Attacken auf russische Flughäfen flogen Drohnen lange Strecken durch Russlands Luftraum. Dabei verfügt Moskau eigentlich über genug Militärtechnik zur Verteidigung. Welches Problem hat Putins Flugabwehr?

Hier geht's zum aktuellen Tagesquiz

Die Startfrage heute: In welchem EU-Land ist der Mindestlohn am höchsten? (Stand 2022)

Gewinner des Tages …

… ist Chris de Burgh. Seit vielen Jahren habe ich von diesem irischen Sänger nichts mehr gehört. Also im doppelten Sinne nichts gehört. Habe das auch nicht vermisst.

Gestern aber bin ich über eine Meldung aus dem niedersächsischen Hameln gestolpert: de Burgh trägt sich heute ins Goldene Buch der Stadt ein, am Samstag werde dort sein »Robin-Hood-Musical« aufgeführt, das in Deutschland zuvor nur im hessischen Fulda gezeigt worden sei. Hameln, Fulda – das sind jetzt so die Orte für Chris de Burgh.