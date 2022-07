Die Lage am Morgen

Dann, als die Doping-Enthüllungen selbst dem größten Träumer klarmachten, dass der Profiradsport ein völlig verkommenes Gewerbe ist, ging ich beleidigt auf Distanz. Ich schaute nicht mehr hin, glaubte, mit der Tour und dem Radsport endgültig abgeschlossen zu haben. Gut, hin und wieder lugte ich mal kurz hin, bekam zum Beispiel mit, dass der Slowene Tadej Pogačar die Tour zuletzt dominiert hatte wie einst Lance Amstrong. Aber im Kern blieb ich abstinent.

Mit der aktuell laufenden Tour bin ich rückfällig geworden. Das mag auch daran liegen, dass der Ausgang dieser Tour so spannend und offen wie lange nicht mehr ist. Besagter Tadej Pogačar liegt aktuell rund zwei Minuten hinter dem jungen Dänen Jonas Vingegaard.

Die beiden lieferten sich auch gestern die 13,8 Kilometer nach Alpe d'Huez hinauf ein packendes Duell. Nach vier Alpen-Etappen geht es heute ohne größere Anstiege nach Saint-Etienne.

Aber auch ohne diesen packenden Kampf ums Gelbe Trikot lässt sich die Faszination dieses Rennens nur schwer verdrängen. Wer sich einmal in die Taktiken der einzelnen Teams reingefuchst hat, wer die besondere Rolle sogenannter »Edeldomestiken« zu würdigen und um die Gefahren eines »Hungerasts« weiß, den lässt dieses Rennen nicht so leicht los. Und die Zweifel daran, ob es inzwischen etwas sauberer im Radsport zugeht als in der Vergangenheit, lassen sich zumindest temporär wieder verdrängen.

