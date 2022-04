Die Lage am Morgen Reagieren statt Regieren

Heute geht es um die im Bundestag unnötigerweise gescheiterte Impfpflicht und die Folgen, um unser Zögern und Zaudern im Kampf gegen den Kriegsverbrecher im Kreml sowie um die erste schwarze Richterin am Obersten Gericht der USA.

So gesehen regieren Kanzler Olaf Scholz und Vorgängerin Angela Merkel sehr deutsch. Oder besser: sie reagieren. Denn im Reagieren sind wir Deutschen spitze. Zugleich vertrauen wir wirklich gern und lange dem Althergebrachten, bevor wir grundstürzend Neues wagen. Weil Vorsicht ist doch die Mutter der Porzellankiste. Sagen wir immer so schön.

Leider schlägt dieses reaktive Muster in den beiden großen Krisen dieser Zeit – Corona und Ukraine – voll durch. Zu unseren Lasten statt zu unserem Nutzen.

Beispiel 1: Impfpflicht

Die ist am Donnerstag im Bundestag in unwürdiger Weise gescheitert . Weil der Kanzler über vier Monate nicht führen und seine Ampel-Koalition nicht darauf einschwören wollte. Und weil die Union, die ehemalige Kanzlerinpartei, zwar gern eine Impfpflicht gehabt hätte (ist doch so, lieber Markus Söder, Hendrik Wüst und Daniel Günther, oder?), aber im Parlament lieber parteipolitisches Klein-Klein zelebrierte.