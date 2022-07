Die Lage am Morgen

Der EM-Titel – es wäre bereits der Neunte für Rekordsieger Deutschland – käme zur rechten Zeit: ein sportlicher Stimmungsaufheller gegen das andauernde Krisengefühl. Fußball kann ja hochpolitisch sein.

Ich erinnere mich noch, wie enttäuscht mancher SPD-Stratege war, als Gerhard Schröder nach der verlorenen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2005 auf Neuwahlen setzte. Und nicht das Folgejahr mit der Weltmeisterschaft im eigenen Land abwartete, um von der Stimmung infolge eines möglichen WM-Siegs zu profitieren.

Deutschland bekam dann zwar keine Weltmeister, aber ein Sommermärchen. Und die neue Kanzlerin Angela Merkel wich der Nationalmannschaft die nächsten 16 Jahre nicht mehr von der Seite.

Sommermärchen klingt im Krisenjahr 2022 fast zu schön, um wahr zu werden.

Ideologisches Wärmefeuer passé

Was ist bloß mit den Grünen los? Hatte denn je zuvor eine demokratische Partei in Deutschland in so kurzer Zeit einen solchen Wandel vollzogen? Die SPD zum Beispiel benötigte knapp 100 Jahre für den Abschied von Karl Marx.