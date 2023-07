Die Lage am Morgen

Falls es diesmal zur Erleuchtung kommen sollte, wird die Öffentlichkeit, also wir, in jedem Fall davon erfahren. Das ist gesichert. Innerhalb von nicht mal fünf Stunden sind sicherheitshalber gleich drei Pressestatements vorgesehen. Um 11.30 Uhr ein Auftakt-Pressestatement mit CSU-Chef Markus Söder und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Um 14.15 Uhr ein Pressestatement von Dobrindt und Ingrida Šimonyté, der Premierministerin der Republik Litauen. Und um 16.15 Uhr ein Abschluss-Pressestatement mit CDU-Chef Friedrich Merz, Söder und Dobrindt. Vielleicht wurde zwischen all den Statements die Zeit für potenzielle Erleuchtungen ein wenig knapp bemessen, aber lassen wir uns überraschen.

Für Söder und seine Partei ist die Klausur jedenfalls eine prima Gelegenheit, den eigenen Kurs vor der bayerischen Landtagswahl Anfang Oktober zu überprüfen. Vor der letzten Bayern-Wahl spielte sie lange Zeit das falsche Repertoire und war, dirigiert von Söder, als AfD-Coverband mit deren Hits wie »Asyltourismus« oder »Asylgehalt« unterwegs. Dann aber, kurz vor der Wahl, hatte Söder die Erleuchtung, dass die AfD gefährlich und zu bekämpfen sei – und das nicht mit deren Vokabular. Diese Erkenntnis erreichte ihn allerdings nicht im Kloster, sondern im Angesicht miserabler Umfragewerte.

Inzwischen wirkt es so, als habe Söders Partei diese Lehre aus dem letzten Landtagswahlkampf schon wieder vergessen. Vielleicht kommt sie heute in Andechs wieder zur Besinnung.

Urlaub mit E-Auto?

Was ist schlimmer, als am kommenden Wochenende auf dem Weg in den Urlaub stundenlang im Stau zu stehen? Nein, hier folgen jetzt nicht die üblichen Seitenhiebe aufs Fliegen oder Bahnfahren. Die Antwort lautet: mit einem Elektroauto und leerer Batterie im Stau zu stehen.