Die Lage am Morgen

In München treffen sich heute die Parteipräsidien von CDU und CSU für eine gemeinsame Sitzung. Schon gestern hatten Gastgeber Markus Söder und CDU-Chef Friedrich Merz auf Bildern eines gemeinsamen Grillabends Frohsinn verströmt . Es soll aber keine reine *hüstel* Sausage Party werden, sondern die Parteipräsidien wollen ein Zehn-Punkte-Papier verabschieden.

Es mag Sie jetzt völlig überraschen, liebe Leserin, lieber Leser, aber im Entwurf des Papiers fordern die Unionsspitzen einen »Klimaschutz mit Augenmaß«. Sie sagen »Nein zu grüner Ideologie« und einer »moralisch überhöhten Einengung des öffentlichen Diskurses«. Sie sehen, da fällt ein Tabu nach dem anderen.

An einer Stelle wird gefordert, »dass die kommen, die wir brauchen«. Mit »die« sind natürlich ausländische Fachkräfte gemeint, und mit »wir« alle Deutschen – aber wen braucht die Union eigentlich selbst? Wer hat das Zeug zum Kanzlerkandidaten? Vielleicht haben wir Medien uns zu sehr auf die naheliegenden Leute konzentriert: Merz. Söder. Hendrik Wüst, Ministerpräsident von NRW.

Denn da gibt es einen, der sich neuerdings verdächtig oft zu Wort meldet: Daniel Günther, Regierungschef von Schleswig-Holstein. »Wir werden derzeit nicht als ausreichend bessere Alternative zur Ampel wahrgenommen«, sagte Günther jetzt der Funke Mediengruppe. Am aktuellen Kurs von Merz ließ Günther kein gutes Haar. Die CDU solle nicht pauschal alle Grünen »diskreditieren«, solle offener sein beim Thema Einbürgerung und sich nicht ständig an der Gendersprache abarbeiten. Sondern einfach »in der Sprache sauber sein und erklären, was wir anders machen würden«.

Kandidat Günther? Was hat der Mann noch vor? War sein Gröl-Auftritt mit dem Party-Song »Layla« schon der Versuch einer Profilschärfung? Jenseits seines kleinen Bundeslandes dürften viele nicht wissen, ob Günther sein Vor- oder Nachname ist. Und in der Union steht er so weit links, dass manche ihn als »Genosse Günther« schmähen. Trotzdem, der Mann hat mehrmals erfolgreich Wahlen gewonnen. Und weil er nicht aus NRW kommt, wie Merz und Wüst, könnte seine Kür der CDU Streit und Spaltung in ihrem wichtigsten Landesverband ersparen.

Aber der Sprung vom Land in den Bund ist verdammt schwer, privat wie politisch (Grüße gehen raus an Annegret Kramp-Karrenbauer!). Die entscheidende Frage könnte daher lauten: Was sagt eigentlich Frau Günther zur K-Frage?

Schließt sich die Tür für Minderheiten?