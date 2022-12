Die Lage am Morgen »Ich will eigentlich immer, dass eine Demokratie gewinnt«

Ich würde nicht von einem Sieg der Demokratie sprechen. Die Demokratie hat 2022 aber nicht an Boden verloren, hat sich weitgehend bewährt, bleibt ein attraktives Angebot.

Nicht jeder kann das so sehen. Ich will hier zum Jahresende von einer persönlichen Erfahrung berichten, die mich überrascht, schockiert hat. Es begann harmlos, mit Fußball. Kurz vor Weihnachten war ich mit meiner Familie in einem Familienhotel im Allgäu. Eines Abends saß ich mit ein paar Leuten in der Bar, um ein WM-Spiel zu gucken, das Viertelfinale Frankreich gegen England. Am Nachmittag hatte Marokko gegen Portugal gewonnen.

In der Hotelbar sagte ein Mann, er hoffe, dass Marokko Weltmeister werde. Die anderen stimmten zu, waren für den Außenseiter Marokko, für Afrika, nur ich sprach mich für Argentinien aus.

Warum Argentinien?

Ich will eigentlich immer, dass eine Demokratie gewinnt, sagte ich.

Ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe. Wäre das deutsche Team noch im Wettbewerb gewesen, hätte ich mich selbstverständlich für Deutschland ausgesprochen. So war das Feld frei, und ich habe das gesagt, was mir als Erstes einfiel. Vielleicht habe ich mich in den letzten Jahren zu viel mit der angeblichen Krise der Demokratie befasst, jedenfalls flog mir dieser Satz spontan über die Lippen. Ein harmloser Satz, im zweiten Teil mit einem Substantiv, das für eine gute Sache steht. Könnte man meinen.