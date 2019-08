Die Lage am Samstag

Wir fragen uns heute, was die Politik in den vergangenen Jahren versäumt hat, um unseren Wald widerstandsfähiger zu machen, was die Nummer im Reisepass alles verraten kann und ob die Doppelspitze das Allheilmittel der Zukunft ist.

Der schwindende Wald

Sieht man die Fernsehbilder des brennenden Regenwalds im Amazonas, diese unfassbar großen Flächen, die da lodern und rauchen, dann vergisst man schnell, dass auch bei uns die Wälder regelmäßig brennen, zum Beispiel in Brandenburg dieser Tage, auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Jüterborg. Mindestens 110.000 Hektar Wald sind in den vergangenen beiden Sommer in Deutschland vertrocknet, vom Borkenkäfer befallen worden oder verbrannt.

Man kann also auf den widerspenstigen und extrem rechten Präsidenten Brasiliens, Jair Bolsonaro, schimpfen, man kann sich aber auch unsere Politiker vorknöpfen, die den deutschen Wald in den vergangenen Jahren weitgehend zu ökologisch wertlosen Holzplantagen verkommen ließen, zu reinen Profitcentern, die tiefgehenden Bedrohungen wie dem Klimawandel nicht standhalten können.

Victor Moriyama/ Getty Images Brennender Regenwald am Amazonas

Die Titelgeschichte im neuen SPIEGEL widmet sich dem sterbenden Wald, entsprechend traurig und erschreckend sieht das Titelbild aus. Der Text, den mein Kollege Philip Bethge zusammen mit Kollegen geschrieben hat, eröffnet aber Wege der Hoffnung. "Es ist noch Zeit, und es gibt viele Strategien, das Waldschwinden aufzuhalten - und damit vielleicht auch den Klimawandel", schreibt Bethge. "Es braucht nur mutige Politiker, die sie umsetzen."

Ein ungeheurer Verdacht

SPIEGEL ONLINE Mutmaßlicher Mörder Sokolov

Ein Mord, mitten in Berlin. Ausgeführt von einem Auftragskiller, wie die Ermittler recht schnell vermuten. Dieser Mann, der sich Vadim Andreevich Sokolov nennt, reiste Ende Juli mit einer gefälschten Identität nach Deutschland. Das haben gemeinsame Recherchen des SPIEGEL mit den Rechercheprojekten "Bellingcat" und "The Insider" ergeben. Die Passnummer des mutmaßlichen Mörders weist den Weg zu einer Einheit des russischen Innenministeriums, die in der Vergangenheit auch die Dokumente für identifizierte Agenten des russischen Militärgeheimdienstes GRU ausgestellt haben. Alles Zufall? Kann sein. Aber die vielen Indizien und Details, die meine Kollegen herausgefunden haben, nähren den ungeheuren Verdacht, dass hier womöglich ein staatlich initiiertes Attentat auf Berliner Boden stattgefunden hat.

Erinnern Sie sich noch an den Fall Skripal?

Erinnern Sie sich an den Aufschrei des Westens, den es damals gab?

Doppelt hält besser

In Zerbst, Sachsen-Anhalt, tagt heute ein außerordentlicher Landesparteitag der SPD, es soll unter anderem über die Einführung einer Doppelspitze aus Mann und Frau entschieden werden. Doppelspitzen sind bei der SPD gerade sehr angesagt, wie man bei der Kandidatenkür für den Vorsitz beobachten kann (ein Stimmungsbild aus der SPD lesen Sie hier). Vielleicht auch deshalb, weil eine spezielle Doppelspitze im politischen Berlin sehr beneidet wird: Bei Annalena Baerbock und Robert Habeck von den Grünen sucht man die Bruchstelle im Tandem vergeblich. So harmonisch, so eingespielt - der inflationär gebrauchte Begriff Dreamteam passt hier wirklich.

Das manager magazin, das auch zum SPIEGEL-Verlag gehört, hat sich schon vor vier Jahren mit dem Phänomen der Doppelspitze beschäftigt und sich zum Beispiel gefragt, warum das Duo Jürgen Fitschen und Anshu Jain im Vorstand der Deutschen Bank nicht funktionierte. Ein Ergebnis war: "Leute mit Ego-Problemen und mangelndem Teamgefühl, Mimosen, Kontrollfreaks, Geldgierige, Spielernaturen, Diven und vermeintliche Charismatiker eignen sich einfach nicht für Doppelspitzen."

Nun ist mir klar, warum die erfolgreichen Doppelspitzen im politischen Betrieb doch eher rar sind.

Die Story des Tages: "Ein Brötchen war vergiftet"

Kaum ein Journalist kannte den verstorbenen VW-Patriarchen Ferdinand Piëch so gut wie der SPIEGEL-Autor Dietmar Hawranek. Hier sein sehr persönlicher Nachruf.

Gewinnerin des Tages...

...ist die Bundeskanzlerin. Die Handelshochschule Leipzig verleiht ihr heute die Ehrendoktorwürde. Es ist bereits der 18. Titel dieser Art, der Angela Merkel zuteil wird. Die Hochschule will die "Führungsleistung" der Bundeskanzlerin würdigen.

Ihre Art politischer Führung werde nicht nur weltweit hochgeschätzt, er entspreche auch wesentlichen Kerngedanken des an der HHL entwickelten Leipziger Führungsmodells, heißt es in der Begründung. Dass Angela Merkel gut führt, steht außer Frage, sie ist seit 13 Jahren Bundeskanzlerin. Dass ihre Führung nicht unbedingt von leidenschaftlichen Visionen geprägt ist, ist auch bekannt. So wäre interessant zu erfahren, was genau die Qualität des Leipziger Führungsmodells und damit des Führungsstils der Bundeskanzlerin ist. Ich bin gespannt auf die Laudatio.

