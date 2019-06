hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Gedenkfeiern am D-Day

John Raaen ist der wohl letzte noch lebende US-Offizier, der 1944 die Invasion in der Normandie miterlebte. Der heute 97-Jährige kommandierte ein Bataillon, das am Morgen des 6. Juni 1944 - also genau heute vor 75 Jahren - in Omaha Beach landete, einem Strandabschnitt der Normandie. Am D-Day nahmen rund 156.000 alliierte Soldaten teil. So begann die Befreiung Frankreichs von den Nazis. Sie ebnete den Weg für den Sieg an der Westfront. "Kein einziger von uns erwartete zu überleben", sagt Raaen rückblickend, dessen eindrucksvolle Geschichte mein Kollege Marc Pitzke aufgeschrieben hat.

privat John Raaen

Zahlreiche Staats- und Regierungschefs trafen sich heute in der Normandie zu Gedenkfeiern. Der französische Präsident Emmanuel Macron und die britische Premierministerin Theresa May legten den Grundstein für eine britische Gedenkstätte in der Normandie. "Wir verdanken unsere Freiheit den Veteranen", sagte Macron. Hier geht es zum Bericht der heutigen Gedenkfeier.

US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel hatten am Tag zuvor an einer Zeremonie in der südenglischen Hafenstadt Portsmouth teilgenommen.

Mehr Artikel zu diesem Thema:

Amerikas letzter Sieg: Der Schlag gegen Hitlers Reich prägte die amerikanische Militärlogik für Jahrzehnte - und verstellte den Blick: Am D-Day verlernte die Supermacht das Siegen, schreibt mein Kollege Jan Fleischhauer.

"Mensch, du lebst noch!": Als 16-Jähriger musste Gotthard Neubert zur Wehrmacht und sah 1944 am Omaha Beach Tausende deutsche wie alliierte Soldaten sterben. Als einer der letzten Zeitzeugen erinnert er sich.

News: Was Sie heute wissen müssen

Niels Högel wegen 85 Morden zu lebenslanger Haft verurteilt: Das Landgericht Oldenburg hat im Prozess gegen den Ex-Pfleger das Urteil verkündet.

Die Deutschen trennen fleißig Müll, doch der Umwelt bringt das in vielen Fällen gar nichts. Das zeigt eine Untersuchung von Umweltschützern.

Magnus Larsson/ iStockphoto/ Getty Images Plastikmüll

Polizei geht gegen Hasskommentatoren vor: Durchsuchungen in 13 Bundesländern - die meisten der angezeigten Hasskommentare ordnet die Polizei dem rechtsextremen Spektrum zu.

Durchsuchungen in 13 Bundesländern - die meisten der angezeigten Hasskommentare ordnet die Polizei dem rechtsextremen Spektrum zu. Kokain ist so leicht verfügbar wie nie: Es ist das am häufigsten konsumierte illegale Aufputschmittel in Europa: Kokain wird einem Bericht zufolge in der EU immer öfter beschlagnahmt.

Es ist das am häufigsten konsumierte illegale Aufputschmittel in Europa: Kokain wird einem Bericht zufolge in der EU immer öfter beschlagnahmt. Putin droht mit Nichtverlängerung von Abrüstungsvertrag: Wichtige Vereinbarung zur Reduzierung von Atomwaffen zwischen den USA und Russland könnte bald wirkungslos werden .

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

"So langweilig, bürokratenhaft, uninteressant": Was bedeutet Andrea Nahles' Abschied für die SPD? Politologe Matthias Micus erklärt im Interview mit meiner Kollegin Anna-Sophie Schneider, wo die Probleme liegen und was die Partei jetzt braucht.

Robert Schlesinger/ Getty Images Andrea Nahles

Warum wir einen "Friday for Justice" brauchen: Man habe ja schon einen geschenkten Gaul vor die Apotheke kotzen sehen, sagt Harald Schmidt. Er fragt sich: "Aber wie lange ist das noch erlaubt? Und was sagt eigentlich die Justizministerin dazu?" Hier geht es zum Video.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

Der Schubser: Es sei eine besondere Kunst, jemanden ins Grab zu befördern, und dann der Erste zu sein, der an der Grube stehe und den Verlust beklage, schreibt unser Kolumnist Jan Fleischhauer."Juso-Chef Kevin Kühnert beherrscht sie perfekt."

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Mit Japanmakaken sollte man nicht Memory spielen: Viele Tiere haben ein besseres Gedächtnis, als wir Menschen ahnen. Was sich Affen, Elefanten oder Honigbienen merken können, ist oft erstaunlich.

imago/R. Wittek Japanmakaken

So wird die Fahrradtour zum Vergnügen: Das gute Wetter bietet dieser Tage wieder die Chance für ausgedehnte Radtouren. Zwölf praxiserprobte Tipps für einen gelungenen Ausflug.

Die Zahl des Tages: 177.000

So viele Blitze haben in der Nacht auf Donnerstag den Nachthimmel über mehreren europäischen Ländern erleuchtet. Ein Gewittersystem zog Mittwochabend von Frankreich aus über die Beneluxstaaten nach Deutschland. "Das ist schon eine ordentliche Anzahl für ein Gewitter", sagte Marcus Beyer vom Deutschen Wetterdienst (DWD). In Deutschland blieben größere Schäden aus -

im Gegensatz zu den Niederlanden.

Julian Stratenschulte/dpa Unwetter in Niedersachsen

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie tun könnten: Ihren nächsten Roadtrip planen - vor allem, wenn Sie steile Klippen, schroffe Natur und einsame Landhäuser mögen. 2600 Kilometer führt die Straße "Wild Atlantic Way" an der Westküste Irlands entlang. Mein Kollege Stefan Wagner hat sie getestet.

Kenneth O´Halloran Cliffs of Moher: Die Klippen in der Burren-Region im County Clare sind bis zu 120 Meter hoch.

Was Sie außerdem tun könnten: Mal wieder Ihr Fußballwissen testen. Morgen beginnt die Fußballweltmeisterschaft der Frauen in Frankreich. Kennen Sie die Rekordspielerinnen, die deutsche Turniergeschichte und ein Maskottchen mit Vergangenheit? Ihr Wissen zur WM-Historie ist gefragt.

imago images Nationalspielerin Heidi Mohr beim Länderspiel 1989

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Ihr Max Holscher vom Daily-Team

