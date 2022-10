Seit Jahren ist die Schule ein Ort, von dem es Alarmierendes zu berichten gibt. So häufig, dass man bisweilen gar nicht mehr hinhören mag. Jaja, alles marode . Klar, zu wenig Lehrpersonal. Ach Gottchen, schon wieder das Pausenbrot vergessen. Von anderem Kaliber ist eine aktuelle Bildungstudie über Viertklässler. Fazit: »Der Anteil der Viertklässlerinnen und Viertklässler, die nicht einmal die Mindeststandards erreichen, ist zu hoch«.

Solches schreibt mutmaßlich der Politik ins Stammbuch ein Forscherteam, für dessen korrekte Wiedergabe es dann doch Mindeststandards in Aufmerksamkeit und Rechtschreibung braucht, nämlich das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) der Berliner Humboldt-Universität. In Mathematik verfehlt demnach mehr als jedes fünfte Kind die Mindeststandards (»3 plus 3 mal fünf«, na?), im Lesen fällt ein knappes Drittel durch. »Es dürfte Einigkeit darüber bestehen«, sagen die Leute vom IQB, »dass solche Zahlen nicht hinnehmbar sind«.

Schuld an dieser Entwicklung sind wohl Unterrichtsausfälle während des Lockdown, aber auch soziale Faktoren – wie etwa der Umstand, dass nicht alle Familien sich Computer und WLAN leisten können, was bei einem Fernunterricht ganz hilfreich ist. Es verschärft sich also die bestehende Ungerechtigkeit und trifft die Schwächsten. Wer hätte das gedacht?

Schlusslichter in allen untersuchten Bereichen (Mathematik, Lesen, Zuhören, Rechtschreibung) sind übrigens zuverlässig Brandenburg, Bremen und Berlin. Und das Ergebnis, wie ich mit meinem pfälzischen Wegwerfabitur mühelos errechnet habe, lautet: 18.

