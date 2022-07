…ist ein Nachruf meines Kollegen Mark Pitzke auf Ivana Trump . Für mich, ich will’s gestehen, war die frühere Frau an seiner Seite nur genau das – eine Frau an der Seite von Donald Trump. Eine aufgefönte Blondine mit Hang zum Luxus und diffus osteuropäischer Herkunft, eigentlich egal. Man hätte sie sich in einer Nebenrolle in »Denver Clan« vorstellen können. Stattdessen hatte sie als Kind aus Tschechien (!) eine Nebenrolle in der bezaubernden Serie »Pan Tau«, bevor sie sich über den Umweg eines österreichischen Skilehrers vom Ostblock lösen und nach New York durchschlagen konnte.

Der Nachruf bringt also die Ivana Zelníčková hinter Ivana Trump zum Vorschein – und die Frau, ohne die der Aufstieg des Sohns eines Millionärs zum Millionär aus eigenem Recht wohl nicht möglich gewesen wäre. Zugleich, legt Pitzke nahe, wäre der Welt wohl seine weitere Laufbahn als Politiker erspart geblieben, hätte Ivana sich nicht eines Tages von ihm scheiden lassen. Sie sei »auf Augenhöhe« mit einem Mann umgegangen, der allzu gerne auf Menschen herabsieht.

Wie Donald Trump (etwa in »Kevin – Allein zu Haus«) als er selbst, so trat sie 1996 in »Der Club der Teufelinnen« als Ivana Trump auf, wo sie Goldie Hawn, Diane Keaton und Bette Midler praktische Scheidungsratschläge erteilt. Zur feministischen Ikone hat es freilich auch in späteren Jahren nicht gereicht, nicht einmal zum Dolchstoß gegen ihren Ex-Mann. Eine Vergewaltigung in der Ehe, Teil des Rosenkriegs, will sie ihm später dann doch nur auf Anraten ihrer Anwälte angedichtet haben.

Überraschend zart, nachdenklich und sentimental verabschiedete sich denn auch Donald Trump von Ivana, mit einem Post auf seinem eigenen sozialen Netzwerk: »Ruhe in Frieden, Ivana!«.

