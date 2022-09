Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben 14 sehr konkrete Empfehlungen formuliert, die die gesamte Bildungsbiografie eines Kindes betreffen. Schon im Kindergarten sollten zum Beispiel »Digitale Medienbildung« und »Elementarinformatik« vermittelt werden. Für die Schule sollten zwei länderübergreifende Zentren digitale Lehr- und Lernmaterialien entwickeln, lautet eine weitere Empfehlung. »Länderübergreifend« – allein das riecht im Bildungsföderalismus nach Revolution, schreibt Miriam.

In der beruflichen Bildung sollen Prüfungen laut dem Gutachten zunehmend digital laufen. Ein weiterer Kernpunkt des Papiers: Die Einführung eines Pflichtfachs Informatik ab der Mittelstufe – samt entsprechender Ausbildung der Lehrkräfte. So sollen Kinder und Jugendliche befähigt werden, in einer zunehmend digitalisierten Welt zu bestehen.

Es sind heere Ziele, denn es müssen ja nicht nur Lehrpläne bundesweit umgestellt werden, sondern auch Lehrer bereit und geschult für die Digitalisierung sein. Ties Rabe (SPD, Schulsenator in Hamburg) gibt zu bedenken, man müsse »knapp 800.000 Lehrkräfte wachküssen«.

Wir Deutschen sind ein sehr fortschrittsskeptisches Volk. Das findet jedenfalls der Kabarettist Vince Ebert, der heute in einem Gastbeitrag für den SPIEGEL schreibt: »Die wichtigste Ressource steckt in unseren Köpfen. Wenn wir nur Verzagtheit, Risikovermeidung und Verzicht propagieren und nicht auch Optimismus, Technologieoffenheit und Fortschrittsbegeisterung, geht die nächste gesellschaftliche und industrielle Revolution einfach an uns vorbei.«

Lesen Sie hier mehr: So soll die Digitalisierung an Schulen endlich gelingen

Hier Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine:

»Ein paar Hundert Meter, und wir wären in einer ganz anderen Realität aufgewacht«: Eine Rakete schlug in der Nähe des AKW Piwdennoukrajinsk ein. Betreiber Enerhoatom spricht von »Atomterrorismus«. Selenskyj wirft Russland vor, die ganze Welt zu bedrohen. Was passiert ist – und was beschädigt wurde.

So wollen die Ukrainer die Russen im Süden schlagen: Im Nordosten der Ukraine ziehen sich Russlands Truppen zurück. Im Süden haben es die ukrainischen Soldaten deutlich schwerer. Eine Spezialeinheit versucht, die Besatzer aufzureiben – mit Drohnen und präziser Artillerie .

Kiew sieht zurzeit keinen Sinn in direkten Gesprächen mit Putin: Die Chancen für ein Treffen von Selenskyj und Putin stehen schlecht. Die Ukraine misstraut dem Kreml: Putin habe keine Dialogbereitschaft gezeigt – und würde Verhandlungen wohl nur als Atempause für sein Militär nutzen.

Polizei dementiert Festnahme ukrainischer Waffenhändler: Ein Video soll zeigen, dass Ukrainer vom Westen gelieferte Panzerabwehrraketen auf dem Schwarzmarkt verkaufen wollten. Doch es ist ein Fake, der auch von russischen Offiziellen verbreitet wurde.

Hier finden Sie alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine: Das News-Update

(Sie möchten die »Lage am Abend« per Mail bequem in Ihren Posteingang bekommen? Hier bestellen Sie das tägliche Briefing als Newsletter.)