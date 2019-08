hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Abschied von Ferdinand Piëch

Automobilgeschichte habe er geschrieben - "als leidenschaftlicher Manager, genialer Ingenieur und als visionärer Unternehmer". Mit diesem Worten hat der VW-Aufsichtsratsvorsitzende Hans Dieter Pötsch auf den Tod von Ferdinand Piëch reagiert.

Der ehemalige Volkswagen- und Aufsichtsratschef Piëch starb am Sonntag im Alter von 82 Jahren, "plötzlich und unerwartet", wie seine Frau Ursula mitteilte. Ihr Mann sei bis zuletzt ein begeisterter Ingenieur und Autoliebhaber gewesen.

Mehr als zwanzig Jahre beherrschte Piëch Volkswagen, verwandelte den angeschlagenen Wolfsburger Autohersteller in einen Weltkonzern.

Er begeistert sich früh für Auto und Technik. Eine Leidenschaft, die zwar in der Familie liegt: Piëchs Mutter ist Tochter des VW-Käfer-Konstrukteurs Ferdinand Porsche. Jedoch wird er zu Hause nicht gefördert, seine Kindheit ist geprägt von elterlicher Härte. Später studiert Piëch Maschinenbau, er tüftelt, steigt bei Porsche ein. Entwirft den Porsche 917, der sich als Erfolgsmodell herausstellen sollte. Hofft, Porsche-Chef zu werden. Doch seine Porsche-Verwandtschaft lässt ihn nicht. 1972 steigt Piëch stattdessen bei Audi ein, baut die VW-Tochter zum Premiumhersteller um. 1993 wird er VW-Chef.

Visionärer Stratege, intriganter Autokrat: Wie Ferdinand Piëch ein globales Autoimperium schuf

Porsche, Historisches Archiv Der junge Piëch mit seinem Cousin Alexander und seinem Großvater Ferdinand Porsche

Im Jahr 2012 holt Piëch seine Frau aus zweiter Ehe, Ursula Piëch, in den VW-Aufsichtsrat. Neben ihr zählte lange der Ex-VW-Vorstandvorsitzende Martin Winterkorn zu seinen wenigen Vertrauten. 2015 jedoch startet Piëch einen Machtkampf, den er am Ende verliert. Piëch zieht sich ins Privatleben zurück. Kurz darauf beginnt der größte Skandal der VW-Konzerngeschichte - der Abgasskandal.

Kritiker sprechen von einem System der Angst, das Piëch geschaffen habe, und auf dessen Nährboden unter anderem der Abgasskandal habe wachsen können. Eine Ahnung davon, wie sehr er mit seiner Art, Macht autoritär auszuspielen, polarisierte, kann man aus seinen Interviews heraushören. Als 2015 Gerüchte über seinen angeblichen Rückzug und die angeschlagene Gesundheit aufkommen, sagte er dem SPIEGEL: "Guillotinieren werde ich erst, wenn ich sicher bin, wer es war."

So unerbittlich er sich als Konzernlenker gab, "egal ist dem Menschen Ferdinand Piëch seine Hinterlassenschaft nie gewesen", schreibt mein Kollege Claus Hecking. Er habe sich von Geschäftspartnern oft mit dem Satz verabschiedet: "Ich bitte um gute Nachrede."

Der vielfach ausgezeichnete SPIEGEL-Reporter Jürgen Leinemann porträtierte Ferdinand Piëch im Jahr 1993 - auf dem Höhepunkt seiner Macht. Ein Mann im permanenten Kriegszustand. Ein Mitarbeiter bekannte damals: "Wenn er einmal lächelte, wurde es gefährlich." Ich empfehle Ihnen dieses Porträt.

Zitat des Tages: "Wir haben in Freital kein Rassismusproblem"

Sagt Candido Mahoche. Er lebt seit 40 Jahren in Sachsen, seit Langem in Freital. Er ist Bierbrauer, sitzt für die CDU im Stadtrat, zwei Mal pro Woche trainiert er Kinder im örtlichen Fußballverein. Ursprünglich kommt er aus Mosambik. 2015 sorgte seine Stadt für Schlagzeilen, als Anwohner tagelang eine Asylunterkunft belagerten. Dass die AfD bei der Landtagswahl am Sonntag stärkste Kraft werden könnte, bereitet Mahoche Sorgen. Doch er verteidigt seine Heimatstadt - und Sachsen. Rassisten, sagt er, seien hier in der Minderheit. Sehen Sie hier die Videoreportage.

Martin Jäschke/ SPIEGEL ONLINE Verteidigt Sachsen: Candido Mahoche aus Freital

Italiens Fünf-Sterne-Chef Di Maio hat nur noch bis Mittwoch Zeit, ein Bündnis mit den Sozialdemokraten zu schließen. Ansonsten drohen Neuwahlen in dem Land. Davon könnte vor allem Matteo Salvini profitieren.

Ansonsten drohen Neuwahlen in dem Land. Davon könnte vor allem Matteo Salvini profitieren. Nach Explosion bei BASF verhängt ein Gericht Bewährungsstrafe gegen Arbeiter. Das Landgericht in Frankenthal verurteilte den Mann zu einem Jahr Haft auf Bewährung. Bei der Gasexplosion in Ludwigshafen waren 2016 fünf Menschen gestorben. Die Details.

Das Landgericht in Frankenthal verurteilte den Mann zu einem Jahr Haft auf Bewährung. Bei der Gasexplosion in Ludwigshafen waren 2016 fünf Menschen gestorben. Die Details. G7-Treffen im Trump-Ressort - Was es dem Plan des US-Präsidenten auf sich hat: Geht es nach Donald Trump, findet der nächste G7-Gipfel in einem seiner Golfklubs statt. Kritiker sehen einen Interessenskonflikt: Dies wäre nicht nur Werbung auf der Weltbühne für die privaten Geschäfte des Gastgebers. Ausländische Delegationen wären auch gezwungen, Steuergelder an ein privates Unternehmen des US-Präsidenten zu zahlen.

Geht es nach Donald Trump, findet der nächste G7-Gipfel in einem seiner Golfklubs statt. Kritiker sehen einen Interessenskonflikt: Dies wäre nicht nur Werbung auf der Weltbühne für die privaten Geschäfte des Gastgebers. Ausländische Delegationen wären auch gezwungen, Steuergelder an ein privates Unternehmen des US-Präsidenten zu zahlen. Das Weiße Haus korrigiert eine Trump-Äußerung zur First Lady und Nordkoreas Kim. Es stellte klar, dass es ein Treffen zwischen Melania Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un nie gab. US-Präsident Donald Trump hatte zum Abschluss des G7-Gipfels in Biarritz gesagt, er kenne Kim "extrem gut", und: "Die First Lady hat Kim Jong Un kennengelernt."

Es stellte klar, dass es ein Treffen zwischen Melania Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un nie gab. US-Präsident Donald Trump hatte zum Abschluss des G7-Gipfels in Biarritz gesagt, er kenne Kim "extrem gut", und: "Die First Lady hat Kim Jong Un kennengelernt." Nasa-Bilder zeigen eine Giftwolke über Brasilien. Die tiefrote Färbung auf der Karte steht für hohe Kohlenmonoxid-Emissionen, die auf die Waldbrände in dem Land zurückgehen - die schwersten seit Jahren. Kohlenmonoxid ist für den Menschen giftig.

NASA/JPL-Caltech Simulation mit Daten des Nasa-Forschungssatelliten "Aqua"

Weltnachricht! Ein Mann hat ein Baby gehalten! Es läuft viel schief in unserer Welt, das würde ein Außerirdischer zu Besuch sofort merken. Aber zum Glück gibt es ja auch Positives zu berichten - über Spitzenväter zum Beispiel. Die Kolumne von Margarete Stokowski.

Kennen Sie Michelle Bolsonaro? Emmanuel Macron verbittet sich Witze über das Äußere seiner Frau. Zum Glück, findet Harald Schmidt, gibt es noch andere Präsidenten, über deren Gattinnen man lachen kann. Hier ist das Video.

SPIEGEL ONLINE

Vor ihrem Lächeln zittern Chinas Machthaber: Pekings Staatspresse brandmarkt sie als "Viererbande", die die Jugend aufhetze: Wer sind die Vordenker der Proteste in Hongkong?

YM YIK/ EPA-EFE/ REX Eine "Viererbande" steckt hinter der Protestbewegung in Hongkong: darunter die Anwälte Martin Lee (r) und Albert Ho

Bitte anschnallen! Klimawandel! Verletzte Passagiere, umherfliegendes Gepäck: Die Zahl der Unfälle in Flugzeugen nimmt zu. Auslöser sind "Clear Air Turbulences", die völlig unerwartet auftreten.

Was macht Zucker mit der Psyche? Schokolade macht glücklich, schweres Essen depressiv? Ein Wissenschaftler erklärt die Studienlage.

Conny Marshaus/ Cultura RF/ Getty Images Warum Kohlenhydrate kein "Happy Food" sind, erklärt ein Ernährungsmediziner im Interview

Was Sie hören könnten: "Jimmy Lee", das Album des R&B-Künstlers Raphael Saadiq. Mein Kollege Andreas Borcholte hat das Werk gehört, es klinge anders als zeitgenössische R&B-Produktionen, ein bisschen Retro, ein bisschen Achtziger, niemals langweilig. Er sagt: "'Jimmy Lee' mag eine persönliche, schmerzhafte Vergangenheit aufarbeiten, aber es berührt und durchdringt auch die sorgenvolle Gegenwart Amerikas. Ein Triumph." Hier können Sie reinhören.

"Jimmy Lee" von Raphael Saadiq: kein zeitgenössischer R&B

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Maria Stöhr vom Daily-Team

