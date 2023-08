Wenn Sie gerade in Italien Urlaub machen (oder machen würden), dann schauen Sie sich die geniale Cartoonserie »This World Can’t Tear Me Down« an, die seit diesem Sommer auf Netflix läuft. Comiczeichner Zerocalcare zeigt Ihnen Szenen, die Sie am Strand von Rimini oder auf Capri garantiert nicht zu sehen bekommen: Linke und Rechte streiten in einem Vorort über ein neues Flüchtlingszentrum, es geht um Freundschaften, Gewalt und Politik.

»Questo mondo non mi renderà cattivo«, wie die Serie auf Italienisch heißt (»Diese Welt wird mich nicht schlecht machen«) ist eine sarkastische, rasend schnelle und höchst unterhaltsame Einführung in italienische Lebenswelten. Und ein Feuerwerk an Referenzen: Die Anspielungen reichen von »Downton Abbey« über »Games of Thrones« bis zu »Narcos« und Orpheus und Eurydike.



Einen schönen Abend. Herzlich

Ihr Frank Hornig, Korrespondent