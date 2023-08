Eine zwar aufregende, aber auch absurde und ein bisschen lächerliche Nachricht des Tages ist es, dass die Mutter von Spaniens Fußball-Verbandschef Luis Rubiales in einen Hungerstreik getreten ist. Rubiales war wegen eines Kusses, den er der Spielerin Jennifer Hermoso am bei der WM-Siegerehrung aufgedrängt hatte, massiv in die Kritik geraten und hatte auf einer Sondersitzung des spanischen Verbands darauf beharrt, im Amt zu bleiben. »Ich werde nicht zurücktreten«, sagte er mehrfach. Ángeles Béjar, die Mutter von Rubiales, hat sich nun im südspanischen Motril in einer Kirche eingesperrt und angeblich einen Hungerstreik begonnen. Sie fordert die WM-Siegerin Hermoso auf, »die Wahrheit« zu sagen.

Die Disziplinarkommission des Weltverbands Fifa hatte Rubiales nach dem Eklat für zunächst 90 Tage gesperrt und ihm verboten, mit Hermoso in Kontakt zu treten. Auch das spanische Sportverwaltungsgericht soll mit dem Fall befasst sein, die spanische Regierung hatte das Gericht darum gebeten, heute zusammenzukommen und zu entscheiden, ob eine Klage der Regierung gegen Rubiales angenommen wird.

Meine Kollegin Ulrike Knöfel hat sich über die symbolische Bedeutung von Küssen unter anderem im Kampf der Frauen um Gleichberechtigung Gedanken gemacht. Sie erinnert an die Aktion einer feministischen Künstlerin namens Orlan aus Frankreich, die 1977 auf der Pariser Kunstmesse Fiac Zungenküsse gegen Geld anbot – um zu veranschaulichen, was Frauen gesamtgesellschaftlich aushalten müssen, wie ihnen die Macht über den eigenen Körper abgesprochen werde. »46 Jahre später illustrierte Luis Rubiales, der Präsident des spanischen Fußballverbandes, im Grunde etwas Ähnliches, auch wenn das so natürlich nicht seine Absicht war«, so Ulrike . »Die Aufnahme seiner Übergriffigkeit ging um die Welt, sie ist sozusagen die späte Bestätigung von Orlans Gesellschaftskritik aus den 1970ern.«

