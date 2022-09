Der Aufregung über die Regeln ist auf dem Weg von der Verkündung bis zur Umsetzung die Puste ausgegangen, so scheint es mir. Ich musste an das legendär-ironische Plakat von Klaus Staeck aus dem Jahr 1972 denken: "Deutsche Arbeiter! Die SPD will euch eure Villen im Tessin wegnehmen." Es ist oft missverstanden worden. »Arbeiter, die meine Aussage wörtlich nahmen, machten mir bittere Vorhaltungen«, schreibt der Künstler auf seiner Website. »So wären Ludwigshafener Jusos wären von sozialdemokratischen Arbeitern fast verprügelt worden, als sie mit diesen Plakaten vor den BASF-Toren eine Flugblattaktion starten wollten.«

Aktualisierungsvorschlag: Deutsche Arbeiter! Die Ampel will euch eure Pools kalt machen.

