1. Übergang zum anderen Geschlecht

In Wien, wo ich lebe, kam es kürzlich zu Aufruhr in der Damensauna: Eine bärtige Person mit unübersehbarem primärem Geschlechtsorgan hatte sich als trans Frau laut Berichten mehrerer Medien Zutritt verschafft, die anderen schwitzenden Frauen rebellierten dagegen.

Eine Provokation, eine Ausnahme – oder ein Ausblick auf den Alltag der Zukunft?

Am morgigen Mittwoch will die Bundesregierung das umstrittene Selbstbestimmungsgesetz verabschieden. Es sieht vor, dass transgeschlechtliche, nichtbinäre und intergeschlechtliche Menschen künftig ohne ärztliches Attest zum Standesamt gehen können. Dort kann dann der Geschlechtseintrag wie auch der Vorname geändert werden. Sorgeberechtigte können sogar für Kinder unter 14 Jahren die entsprechende Erklärung in Sachen Transition abgeben.