Jetzt hat Smirnoff also übernommen, das »Ver«-Play geht natürlich weiter; der siebte Teil heißt – »Verderben«. Ihre Lisbeth Salander wolle sie weniger als Superheldin darstellen, sagt die Autorin im Interview mit meinem Kollegen Marcus Müntefering: »Deshalb habe ich ihr mit ihrer Nichte einen Teenager an die Hand gegeben, um den sie sich kümmern muss. So konnte ich Lisbeth, der einsamen Rächerin, neue Nuancen geben, sie ein bisschen menschlicher zeigen.« (Hier das ganze Interview .)

Lohnt sich die Fortsetzung? Ich bin auf Seite 100 und finde, Smirnoff kommt zwar nicht an Larsson ran, ist aber besser in Form als Lagercrantz – schneller, düsterer, spannender. Und bei »Star Wars« haben Sie schließlich auch alle neun Episoden und dazu die Spin-offs geguckt, obwohl Schöpfer George Lucas mit den neuesten nichts mehr zu tun hat. Haben Sie nicht? Dann haben Sie heute Abend ja noch was vor sich.

Möge die Nacht mit Ihnen sein. Herzlich

Ihr Oliver Trenkamp, Blattmacher in der Chefredaktion