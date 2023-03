Nach der Amoktat bei einer Versammlung der Zeugen Jehovas in Hamburg könnte das Waffenrecht weitgehender verschärft werden, als es Bundesinnenministerin Nancy Faeser bislang geplant hat. Wer eine Waffenbesitzkarte beantragt, könnte künftig vorher zum Arzt oder Psychologen geschickt werden, unabhängig vom Alter. Faeser hatte das nur für Unter-25-Jährige vorgesehen. Halbautomatische Pistolen, die aussehen wie verbotene Kriegswaffen, werden für Privatleute möglicherweise verboten. Auch Erwerb und Besitz von Schreckschusspistolen und Armbrüsten sollen strenger reguliert werden als bislang.

Hätte sich der Amoklauf von Hamburg so verhindern lassen? Philipp F. besaß seine Tatwaffe, eine Pistole von Heckler & Koch, legal. Er war seit Ende letzten Jahres Sportschütze in einem Verein und hatte gegenüber den Behörden alle Bedingungen erfüllt.

Doch tatsächlich lebte er in einer Wahnwelt, wie meine Kollegen von SPIEGEL TV recherchiert haben. Er äußerte sich frauenfeindlich, antisemitisch und vertrat irre Ansichten über Hitler als angeblichen »Vollstrecker Jesu Christi«. Philipp F. hätte also niemals die Erlaubnis bekommen oder behalten dürfen, eine Pistole in die Hand zu nehmen – und zwar wohl auch auf Grundlage des bestehenden Rechts.

Schon die bereits geltenden Regeln sehen vor, dass es bei Waffenbesitzern keine Zweifel an deren Zuverlässigkeit geben darf, wie es im Gesetz heißt. Wer etwa seinen Führerschein wegen Trunkenheit verliert, muss auch um seinen Waffenschein fürchten. Eine Verurteilung wegen einer Straftat zu mindestens einem Jahr ist ein Ausschlusskriterium, auch bei Steuerhinterziehung. Ebenso eine – aktuelle oder zurückliegende – Mitgliedschaft in einer extremistischen Vereinigung. Es gab auch schon Fälle, in denen die Waffenerlaubnis aberkannt wurde, weil jemand mit Selbstmord gedroht hatte. Weil er sinnlos im Garten in die Luft geballert hatte. Weil er den Code seines Waffenschranks einem Familienmitglied gegeben hatte, das selbst keine Waffenerlaubnis besaß.

Im Fall von Philipp F. hatte ein anonymer Tipp dazu geführt, dass ihn Beamte Anfang Februar wegen des Verdachts auf eine psychische Erkrankung zu Hause aufsuchten. Doch F. gelang es, den Verdacht zu zerstreuen. Soviel zum Thema Psychotest. Es heißt, er sei den Beamten extrem sympathisch, eloquent und authentisch begegnet.

Dass er Autor eines Buchs war, in dem er Massenmord im Gottesauftrag für legitim erklärte, dass er sich damit sogar im Internet brüstete, hatten die Beamten offenbar übersehen. Aus Schlamperei? Meine Kollegen schreiben heute : »Die Amoktat von Hamburg hätte eventuell verhindert werden können – wenn die Beamten richtig gegoogelt hätten.«

So aber passierte außer einer Ermahnung wegen eines nicht vorschriftsmäßig abgelegten Projektils nichts, das Philipp F. von seiner Wahnsinnstat abhalten konnte.

Was heißt das für die Debatte um eine Verschärfung des Waffenrechts? Ich glaube, dass es richtig ist, Waffenbesitz an strenge Bedingungen zu knüpfen und entsprechend zu kontrollieren. Doch wenn die Politik Scheinlösungen präsentiert und an den echten Problemen vorbeiregiert, sollte man misstrauisch sein.

2. Schadensbericht: Trümmertruppe Bundeswehr