Nicht allen Kindern, die in der »Sesamstraße« über das Leben lernen, geht es so. Nicht alle finden Merkmale, die sie an sich selbst beobachtet haben, in einer Figur. Deswegen bekommt die Sendung eine neue: Elin. Sie sitzt im Rollstuhl, ihre Puppenbeine sind verdreht. Das hat es zuvor noch nie gegeben. René Schaar, der sich beim NDR um Gleichstellung kümmert, hatte die Idee.

Meine Kollegin Julia Stanek hat mit Schaar gesprochen – darüber, wie sehr Elin bisher gefehlt hat. Nämlich Kindern, die sich in ihrer Sendung einfach nicht finden konnten. »Sowohl für Kinder mit als auch für Kinder ohne Behinderung wird die ›Sesamstraße‹ zu einem schöneren Ort«, sagt Julia. Im Gespräch mit Schaar wurde ihr klar, dass auch sie eine privilegierte Zuschauerin war. »Es gab dort Mädchenpuppen mit blonden Zöpfen, Sommersprossen und piepsigen Stimmen – sie hatten Ähnlichkeit mit mir«, sagt Julia.

Schaar selbst hat einen verkürzten Arm und rechts nur zweieinhalb Finger. Er musste 31 werden, um mit seinem Merkmal, das so normal ist wie eine Brille oder Zöpfe, in der »Sesamstraße« vorzukommen.