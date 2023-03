Ungefähr 20 Personen seien unverletzt gerettet worden. Es gebe aber acht Tote, darunter der Täter selbst, und acht Verletzte, vier davon schwer. Bei den Todesopfern habe es sich um zwei Frauen und vier Männer im Alter von 33 bis 66 Jahren sowie ein ungeborenes Baby »im Alter von 28 Wochen« gehandelt, sagte Thomas Radszuweit, der Leiter des Staatsschutzes. Die Mutter des Kindes hat den Ermittlern zufolge überlebt. Vor den Schüssen in dem Versammlungsraum soll der Angreifer vor dem Gebäude mehrfach auf ein Fahrzeug geschossen haben. Die Fahrerin konnte glücklicherweise flüchten.

Hamburgs Innensenator Andy Grote sprach von »der schlimmsten Straftat in der jüngsten Geschichte unserer Stadt«. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund der Tat gibt es offenbar nicht. Beim Todesschützen handelt es sich laut Polizei um einen 35-Jährigen, der Finance & Controlling studierte – und nach SPIEGEL-Informationen eine merkwürdige Homepage betrieb.

Polizeipräsident Martin Meyer zufolge gab es einen anonymen Hinweis darauf, dass der Täter eine besondere Wut gegen religiöse Anhänger, besonders gegen die Zeugen Jehovas und auf seinen ehemaligen Arbeitgeber, gehegt hatte.

2. Moskaus Maulwurf

Ein mutmaßlicher russischer Maulwurf beim Bundesnachrichtendienst (BND) stürzte die Behörde im Dezember in die wohl größte Krise seit Jahrzehnten. Ausgerechnet in Kriegszeiten verscherbelte ein Referatsleiter offenbar sensible Informationen an Moskau. Gerade jetzt kommt es auf den sicheren Austausch geheimer Informationen an. Und ausgerechnet da landet heikles Material aus dem BND in Moskau? Es ist für den Dienst ein Worst-Case-Szenario – und eine peinliche Panne.