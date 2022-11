Nicht nur, weil ich meinen Tesla derzeit vor Scham in der Tiefgarage verstecken muss, schaue ich jeden Tag mit neuem Entsetzen zu Elon Musk nach Amerika. Während frisch gefeuerte Twitter-Mitarbeiter noch den Inhalt ihrer Schreibtische nach Hause tragen, sucht Elon Musk offenbar schon neue Angestellte. Die verbliebenen Tweeps, wie sich Twitter-Mitarbeiter selbst nennen, forderte Musk auf, ihm bei der Akquise neuer Mitarbeiter zu helfen, indem sie potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten empfehlen.

Dreieinhalb Wochen nachdem Musk Twitter für 44 Milliarden Dollar übernommen hat, sind von zuvor 7500 Mitarbeitern wohl nur noch 2700 bis 2300 übrig, je nachdem, wen man fragt. Das Unternehmen selbst macht dazu keine Angaben.

Was die neuen Angestellten erwartet? Mein Kollege Stefan Kuzmany mutmaßt in seiner aktuellen Glosse: »Künftig müssen sich die Angestellten rund um die Uhr am Arbeitsplatz zur Verfügung halten, dies werde mit elektronischen Fußfesseln überwacht. Wer den Arbeitsplatz für einen Toilettenbesuch oder zur Nahrungsaufnahme verlasse, verliere ihn automatisch. Nachfragen bezüglich der damit verbundenen Gesundheitsgefährdung beantwortete Musk mit Verweis auf ein von ihm erfundenes, noch an allen Schreibtischen zu installierendes Schlauchsystem, das »alle menschlichen Bedürfnisse« erfüllen könne, »ohne Arbeitszeit zu verschwenden«. Die Fragesteller wurden gefeuert.«

Bislang dachte ich, arbeitsrechtliche Schikanen, die Grenzen der Satire locker sprengen, gebe es in Deutschland zum Glück nicht. Dann aber rief mir eine aktuelle Meldung das Arbeitsrecht in der Katholischen Kirche in Erinnerung. Bislang konnte es einen den Job in einem katholischen Krankenhaus kosten, wenn man sich zum Beispiel zu einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft bekennt. Auch eine zweite Heirat nach einer Scheidung konnte zum Problem werden. Queere Pfleger mussten mit Kündigungen rechnen.

Das soll sich nun ändern: Die Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands (VDD) beschloss am Dienstag eine Änderung der sogenannten »Grundordnung des kirchlichen Dienstes«. Explizit »wie nie zuvor« werde Vielfalt in kirchlichen Einrichtungen nun »als Bereicherung« anerkannt, teilte die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) in Bonn mit.

