Und heute Abend?

Könnten Sie mich für eine gute halbe Stunde besuchen kommen. Also, visuell jedenfalls. In der Doku »Athen wird schick« aus der »Re:«-Reihe von Arte, für die auch die Kollegen von SPIEGEL TV regelmäßig produzieren, wird eindrücklich beschrieben, wie radikal Tourismus und Gentrifizierung die Stadt derzeit verändern. Bevor ich im vergangenen Herbst nach Athen gekommen bin, habe ich in Glasgow und Madrid gelebt. Nirgendwo war der Wandel so auffällig wie hier: Fast wöchentlich machen auch in meinem Viertel neue Bars, Cafés oder hippe Galerien – pardon, »Pop-up Showrooms« – auf. Der israelische Hotelier, den die Filmer begleiten und der wie viele seiner Landsleute derzeit reichlich Geld in Athener Immobilien steckt, hofft darauf, dass es ewig so weitergeht. Doch der neue Boom bringt auch Verlierer hervor. Alteingesessene Anwohner, die sich die Mieten plötzlich nicht mehr leisten können. Charmante Plätze, die nun U-Bahnstationen weichen sollen. Aber sehen Sie selbst .



In diesem Sinne,

Kαλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο,

also: Schönen Abend und schönes Wochenende!

Herzlich,

Ihr Felix Keßler