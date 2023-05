Wenn Journalisten über das schreiben, was sie machen, wird das schnell peinlich, zu werblich oder beides. Also hat Jens zusammen mit meiner Kolleginnen Lisa Goldschmidtböing und meinen Kollegen Chris Kurt und Patrick Stotz aus unserem Datenteam die Zahlen sprechen lassen: 41.132 Plus-Artikel sind seit Mai 2018 erschienen (die von heute noch nicht hinzugerechnet), pro Woche kommen 211 neue dazu. Macht pro Abo umgerechnet 2,4 Cent für jeden neuen Artikel. »Jetzt müssen Sie nur noch Ihr Leben darum herum organisieren, um all die Geschichten auch zu lesen«, schreibt Jens in der Datenanalyse. Darin finden sich auch die 50 Bestseller und eine Auswertung, über welche Länder und Personen wir am häufigsten berichten.

»In den Reaktionen fragen viele, warum da so wenige Politik-Geschichten in den Bestsellern stecken«, sagt Jens. Seine Antwort: »Texte zu Psychologie-Themen oder Artikel mit hohem Nutzwert behalten ihre Gültigkeit und finden sich deshalb auch nach Wochen oder Monaten im Best-Of-Bereich von SPIEGEL.de oder in den sozialen Medien wieder.« »Wenn Mama nicht lieben kann« sei so ein Longseller, unser journalistisches Pendant zu »Wonderwall« von Oasis. Investigative Recherchen, Enthüllungsgeschichten oder politische Storys hingegen werden oft schnell von der Aktualität überholt und lesen sich manchmal schon eine Woche nach Veröffentlichung seltsam. »Deswegen haben Sie gar nicht so viele Gelegenheiten, über solche Texte, die ja den SPIEGEL ausmachen, ins Abonnement einzusteigen«, sagt Jens. »Dieses Phänomen, nennen wir es den Mama-Effekt, verzerrt unsere Bestseller-Liste ein wenig.«

