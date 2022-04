1. Wohin steuert die Ampel?

Und die FDP? Denkt die Sache, wie immer, out of the box, vom liberalen Individuum her – und will Anreize für russische Soldaten schaffen, die Waffen freiwillig niederzulegen .

Was genau ist eigentlich eine »schwere Waffe«? Ein Panzer, ein Flugzeug, eine Fregatte? Der Schützenpanzer mit dem ein erseits neidlichen, andererseits aggressiven Namen (Marder) gilt als schwere Waffe. Und schwere Waffen sind es, die der ukrainischen Armee zur Abwehr der russischen Armee im Osten fehlen. Wer was hat, wem was gegeben werden könnte, darüber gehen die Meinungen in der Ampel auseinander.

Erneuerung brauche »neue Gesichter«, erklärte Hennig-Wellsow erklärt, die dem Laden seit knapp einem Jahr vorsteht. Außerdem habe ich achtjähriger Sohn einen Anspruch auf Zeit mit seiner Mutter. Okay, kann man verstehen. Besser gleich so, als später noch eine missglückte PK »irgendwie abbinden« (Anne Spiegel) zu müssen.

Und dann tritt endlich – Janine Wisslers Co-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow zurück? Die, so viel man weiß, Unbescholtene? Weil »der Umgang mit Sexismus in den eigenen Reihen« »eklatante Defizite unserer Partei offengelegt« habe, wie sie erklärte? Ja, wer könnte denn etwas dagegen tun? Vielleicht eine Vorsitzende?

Und dann schaute ich wie die Schlange aufs Kaninchen auf Janine Wissler, Co-Parteichefin neben Susanne Hennig-Wellsow. Immerhin war der mutmaßlich übergriffige Typ mal ihr Typ, was niemanden etwas angeht. Noch immerhinner aber soll Wissler die betroffenen Frauen in ihrer Not abblitzen lassen, was Wissler bestreitet, den potenziellen Wähler dann doch durchaus etwas angeht. Wissler also.

Es interessiert hierzulande anscheinend kaum jemanden, wohin Frankreich steuert. Frankreich halt. Wird schon irgendwo hintreiben. Den europapolitischen Avancen von Emmanuel Macron jedenfalls zeigte man in Berlin routiniert die kalte Schulter. Läuft bei den Welschen, n’est-ce pas? Oder blockieren irgendwelche Gelbwesten Kreisel vor dem Carrefour in der Provinz? Eben. Wenn aber gewählt wird in Frankreich, also alle Jubeljahre, ist das Interesse an den Zuständen in Frankreich plötzlich auf 180. Dann steht regelmäßig Europa, ach was, das ganze Abendland auf der Kippe. Schicksalswahl!

Und so ist es auch. Theoretisch sind rechte, rechtsextreme bis faschistoide Strömungen in Frankreich mit einem Anteil von bis zu 30 Prozent längst mehrheitsfähig. Der smarte, allzu smarte und im Endeffekt neoliberale Macron war 2017 angetreten mit dem Willen, so zu regieren, dass es 2022 keinen Grund mehr gäbe, extrem zu wählen.

Nun muss er gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen (»Rasssemblement National«) in die Stichwahl. Die hat zwar Kreide gefressen, ist aber dennoch ganz die Alte. Das sieht auch Daniel Cohn-Bendit so, ein Urviech sowohl deutscher als auch französischer Politik in Personalunion. Der Mann ist sozusagen das Lotharingien unter den Politikern.

Meine Kollegin Britta Sandberg hat mit ihm gesprochen , und er sieht schwarz – so oder so: »Gewinnt am Sonntag Marine Le Pen, dann hat sie 70 Prozent der Französinnen und Franzosen gegen sich, wenn man die Ergebnisse des ersten Wahlgangs ernst nimmt. Gewinnt Macron, ist es genauso. Wie aber wollen Sie ein Land reformieren, wenn Sie auf so wenig Rückhalt zählen können?«

