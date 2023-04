Die Fabrikanten von Wärmepumpen fahren ihre Produktionskapazitäten folglich im Eiltempo hoch, die Branche erlebt einen Boom. Den beschreiben meine Kollegen Henning Jauernig und Benedikt Müller-Arnold aus unserem Wirtschaftsressort sehr anschaulich: »Die deutschen Wärmepumpenhersteller erleben einen enormen Aufschwung, aber neue Werke und Jobs entstehen vor allem in Osteuropa. Manche fürchten für die Branche gar ein ähnliches Schicksal wie das der Solarindustrie.«

Von einst gut 156.000 Arbeitsplätzen in Deutschland sind heute noch knapp 59.000 übrig, wohl auch weil chinesische Firmen den Markt mit Billig-Solarpaneelen fluteten. Droht sich das Schicksal bei den Wärmepumpen zu wiederholen?

»Für die deutschen Heizungsbauer ist die Lage deshalb so gefährlich, weil viele Konkurrenten aus dem Ausland längst auf die Wärmepumpe als Zukunftstechnologie setzen«, schreiben Henning und Benedikt. Der schwedische Konzern Nibe etwa vertreibt in Deutschland Geräte aus seiner Fabrik im Süden Schwedens, wo Wärmepumpen schon seit den Achtzigerjahren in Serie gefertigt werden. Auch asiatische Anbieter bauen ihre Kapazitäten aus. Offenbar aber nicht schnell genug. Ich jedenfalls warte schon seit Monaten auf die bestellten chinesischen Solarpaneele.

Lesen Sie hier die ganze Geschichte: Lässt sich Deutschland auch bei den Wärmepumpen abhängen?

3. Stadt, Land, Zimmerpflanze

Kaum zu glauben: Der Regierungssitz von Kanzler Olaf Scholz ist acht Mal so groß wie das Weiße Haus – und soll dennoch um weitere 400 Büros erweitert werden. Insgesamt plant der Bund allein in diesem Jahr, für 4,8 Milliarden Euro an 101 Standorten zu bauen.

Geht es nach dem Bundesrechnungshof, müsste die Bundesregierung schleunigst damit aufhören. Und noch mehr: Sie müsste nach Meinung der Rechnungsprüfer sogar Büroflächen abbauen. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung, die heute an die zuständigen Haushaltspolitiker des Bundestags überstellt worden ist. »Der Bund sollte überzählige Büroflächen abgeben und Neubauten auf ein Mindestmaß beschränken.« Das ist die Kernaussage der fünfseitigen Bemerkung des Bundesrechnungshofes, die meinem Kollegen Gerald Traufetter vorliegt.