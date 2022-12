Einem der bekanntesten deutschen Soziologen, Andreas Reckwitz, gelingt das Kunststück, Frustration und Hoffnung zugleich keimen zu lassen: »Krisen sind in der modernen Gesellschaft kein Ausnahmefall, sondern der Normalzustand. Moderne Gesellschaften befinden sich gewissermaßen immer im Ungleichgewicht.« Krisen setzen sich ihm zufolge unendlich fort. »Sie lassen sich nicht verhindern oder ein für alle Mal auflösen. Das ist in der Gesellschaft wie im Leben des Einzelnen so.« Die Aufgabe bestehe darin, sie abzumildern und abzufedern, damit sie nicht zu Katastrophen führen, schreibt Reckwitz. »Zu glauben, irgendwann würde die Menschheit in einer Gesellschaft im kompletten Gleichgewicht mit sich und getragen von Zufriedenheit, also krisenfrei, leben, ist eine Illusion. ›They lived happily ever after‹ gibt es nur im Märchen.«

Und Aufräumexpertin Marie Kondo rät: »Ordnung kann uns ein Stück Kontrolle zurückgeben.« Sie findet, es sei in diesen Zeiten noch wichtiger geworden, das Private zu ordnen. »Schließlich können wir in der Welt häufig wenig beeinflussen, aber in unserer direkten Umgebung ist das anders. Es kann uns sehr helfen, wenigstens sie zu ordnen.«

So sortiert starten wir in die letzte »Lage am Abend« des Jahres.

2. Das Kleeblatt-Prinzip

Zupfen am europäischen Corona-Kleeblatt: Spanien hat heute eine Testpflicht für Reisende aus China angekündigt. Deutschland kontrolliert vorerst nicht. Italien schon. Österreich nicht. Die EU-Gesundheitsbehörde findet Kontrollen nicht notwendig. Die EU-Gesundheitskommissarin mahnt zur Wachsamkeit. Ob international, national, regional; ob Masken, Impfungen, Quarantäne – die Konstante im Kampf gegen das Virus heißt: Die einen machen's so, die anderen so. Corona, du kriegst mich, du kriegst mich nicht.

Ja, es gibt es für beides gute Argumente. Für Kontrollen spricht: In China trifft das Virus auf Hunderte Millionen nicht ausreichend geimpfter Menschen, leistungsfähige Impfstoffe aus dem Ausland wollen die Behörden bislang nicht einsetzen. Viele Chinesen haben wegen der Null-Covid-Politik noch keine Infektion durchgemacht, sie sind immunologisch naiv, wie Fachleute es nennen. Neue Mutanten könnten sich bilden, die durch Tests und Gen-Sequenzierung früher auffallen würden. Zumal den Daten aus Peking eher nicht zu trauen ist: Gestern meldete das Land einen Coronatoten – bei 1,4 Milliarden Einwohnern. (Wie das Virus tatsächlich wütet, berichten meine Kollegen Georg Fahrion und Christoph Giesen hier .) Die USA, Indien, Japan, Südkorea, sie alle wollen Chinareisende nicht mehr ohne negativen Test ins Land lassen. China selbst verlangt auch im neuen Jahr ein negatives PCR-Ergebnis (was die Propaganda nicht daran hindert, die Regeln anderer Länder als unbegründet und diskriminierend zu geißeln).