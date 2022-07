Das alles mag nicht dem feingeschliffenen Vokabular eines Karrierediplomaten entsprechen, aber hätte Melnyk so viel erreicht, wenn er die üblichen Umgangsformen eingehalten hätte? Wäre er in so gut wie jede zweite Talkshow eingeladen worden, um dort die Position der Ukraine klarzumachen? Hätte er den Druck aufbauen können, der am Ende womöglich dazu führte, dass die Bundesregierung nach langem Zögern doch Waffen lieferte und sogar eine Liste veröffentlichte, auf der akribisch jedes militärische Gerät verzeichnet ist, das die Grenze in Richtung Osten passiert hat? Ich wage das zu bezweifeln. Aus seiner Sicht hat Melnyk das Maximum herausgeholt.

Dagegen werden viele insgeheim dem Justizstaatssekretär aus Mecklenburg-Vorpommern, Friedrich Straetmanns (Linke), zugestimmt haben, als der im April twitterte: »Sie sind ein schlechter bis widerlicher Botschafter!« Den Tweet löschte Straetmanns später und entschuldigte sich.

Womöglich geht die Zeit der ewigen Entschuldigungen nun einem Ende entgegen, denn Melnyk soll offenbar aus Berlin abgezogen werden und wohl in Kiew stellvertretender Außenminister werden. Als Abberufung solle man das keinesfalls verstehen, heißt es in Kiew, eher als Karriereschritt. Vielleicht wollte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Deutschen aber auch einfach nur vor einem weiteren offenen Brief von Richard David Precht, Juli Zeh oder Ranga Yogeshwar – diesmal direkt an Melnyk – bewahren?

2. Peter Peinlich packt zusammen

Man denkt ja, wegen der vielen Hochhäuser ist Frankfurt am Main eine Metropole, eine Millionenstadt. Tatsächlich leben dort nur 750.000 Menschen, sie ist nicht mal Hessens Landeshauptstadt. Wären nicht so viele Banker dort, die ihr ein polyglottes Flair verpassen, hätte Frankfurt am Main wohl nie das leicht provinzielle Image von Fressgass, Blauem Bock und Appelwoi überwunden. Bundesweit ist sie nur die fünftgrößte Stadt.

Für den größten Bürgermeister Deutschlands hielt sich, darauf deutet alles hin, allerdings bislang Peter Feldmann (SPD). Nicht nur, weil er nach dem gewonnenen Finale in der Europa League von Eintracht Frankfurt beim Gang zur Willkommensfeier dem Spieler Sebastian Rode den Pokal aus den Händen nahm , wurde Feldmann in der Vergangenheit oft »Peter Peinlich« genannt. Inszenierungen in eigener Sache zählten zu den Kernkompetenzen des OB.