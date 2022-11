Jede Woche freitags um 13 Uhr erscheint die neue Digitalausgabe des SPIEGEL. Deshalb empfehle ich Ihnen an dieser Stelle in der Regel die Titelgeschichte – diese Woche ist es eine grandiose Reportage von Alexander Osang , der Angela Merkels Auszug aus dem Kanzleramt und ihr Ankommen in einem Leben ohne Amt beobachtet hat. »Da musste mal jemand Neues ran«, sagte Merkel mit bemerkenswerter Offenheit dem SPIEGEL-Reporter.

Wäre es ein gewöhnlicher Freitag, würde ich die weiteren Absätze dazu nutzen, Ihnen noch mehr überraschende Erkenntnisse und Zitate aus Osangs Text zu präsentieren. Heute aber ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, weshalb ich Ihre Aufmerksamkeit gerne auf einen ebenso titelwürdigen Text aus dem neuen Heft lenken möchte: Wie sich die Iranerinnen trotz brutaler Repressionen die Freiheit erkämpfen.

Ein Team aus Redakteurinnen und Redakteuren des Auslandsressorts beschreibt darin, wie der Aufstand gegen die islamische Dikatur in eine neue Phase eintritt. Das Regime kämpft brutal ums Überleben. Die Demonstranten dagegen setzen auf Guerillataktiken. Es gebe keinen Ort, an dem sie vor den Schergen des Regimes sicher sei, sagt Anoush, Mitte 20, eine Lehrerin aus Irans Hauptstadt Teheran, die mit dem SPIEGEL per Chatnachrichten gesprochen hat.

Das Regime habe seine Repressionen massiv verschärft, berichtet Anoush . Der Terror sei überall, doch nur Bruchteile davon schafften es in die Medien. Der Kampf gegen die Diktatur drücke sich längst nicht mehr nur in Straßenprotesten aus, sagt die mutige Frau: »Wir schreien aus den Fenstern, auch wenn die Sicherheitskräfte immer öfter schießen. Wir boykottieren Unternehmen, die im Staatsfernsehen werben. Wir nutzen Bargeld statt Kreditkarten, sammeln Geld für die Menschen in den kurdischen Gebieten. Es ist schwer, ihnen Hilfe zu bringen, aber manche Menschen versuchen es. Wenn wir über die Straßen gehen, zeigen wir einander das V für Victory. Wir weinen uns in den Schlaf und wachen mit Hoffnung auf.«

Dass jetzt ernsthaft um die Macht gerungen wird, zeigen auch die Bilder der elf iranischen Fußballnationalspieler , die am Montag, während bei der Weltmeisterschaft in Doha ihre Hymne gespielt wurde, demonstrativ schwiegen. Elf Männer mit geschlossenen Mündern und festem Blick. Und das vor den Augen der Welt – ein Schlag gegen die Regierenden in Teheran. Heute besiegte die iranische Mannschaft übrigens Wales durch zwei späte Treffer in der Nachspielzeit.

2. Die Zerknirschung