Das Thema des Tages: Ab in den Urlaub

Mal ein paar Tage raus, durchatmen, abschalten - zumindest ein wenig. Denn wirklich frei hat Angela Merkel als Regierungschefin nie, wie sie selbst betont. Vor ihrer dreiwöchigen Auszeit hat die Kanzlerin in Berlin ihre traditionelle Sommer-Pressekonferenz abgehalten. Bei dieser Fragerunde vor Journalisten fiel 2015 auch jener Satz zur Flüchtlingspolitik, der sie bis heute begleitet: "Wir schaffen das."

Der diesjährige Auftritt wird dagegen wohl eher schnell in Vergessenheit geraten. Er plätscherte eher dahin. Merkel wollte vor den freien Tagen zwei Botschaften aussenden: Die krisengeschüttelte Koalition ist handlungsfähig und sie selbst auch. Mehrere Zitteranfälle bei öffentlichen Auftritten hatten Fragen zu ihrem Gesundheitszustand aufgeworfen. Die bemerkenswerteste Aussage der Kanzlerin fiel ganz am Schluss, wie mein Kollege Florian Gathmann schreibt. Merkel solidarisierte sich öffentlich mit den vier US-Politikerinnen, die US-Präsident Donald Trump zu einer Rückkehr in ihre vermeintlichen Heimatländer aufgefordert hatte(die wichtigsten Aussagen Merkels finden Sie hier).

Auch in den freien Tagen wird sich die Kanzlerin wohl gedanklich mit einigen Baustellen beschäftigen (müssen): Da wäre allen voran der plötzliche Meinungsumschwung bei Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die mit dem Verteidigungsministerium nun doch ins Kabinett rückt. Ob die Saarländerin davon wirklich profitieren wird, ist äußerst fraglich. Hinzu kommt der angeschlagene Koalitionspartner SPD, der eine neue Parteispitze sucht und am Jahresende über die Zukunft der GroKo entscheiden will. Merkel ist sich dessen bewusst: "Es liegen noch viele Aufgaben vor uns. Deshalb wird der Herbst auch sehr arbeitsreich sein."

Die Zahl des Tages: 11

So viele deutsche Universitäten tragen fortan den Titel "Exzellenzuniversität". Unter den nun ausgezeichneten Hochschulen sind unter anderem die Unis in Hamburg, Dresden und Bonn. Bund und Länder stellen für die Exzellenzstrategie jährlich rund 533 Millionen Euro bereit. 75 Prozent der Mittel stammen vom Bund, 25 Prozent vom jeweiligen Bundesland der Exzellenzuniversität.

News: Was Sie heute wissen müssen

Geheimdienstkontrolleure prüfen Umgang mit rechtsextremen Verdachtsfällen in der Bundeswehr: Der Bundestag weitet Ermittlungen zu möglichen rechtsextremen Netzwerken unter Soldaten und Polizisten aus.

Frankreichs Rechnungshof rügt Macron: Der Élysée-Palast hat 5,7 Millionen Euro mehr ausgegeben als vorgesehen. Ein Grund dafür sind die vielen Briefe an die Präsidentengattin.

Schülerin bekommt Kind und schreibt danach Prüfung weiter: Eine Frau in Guinea unterbrach ihren Physiktest für 40 Minuten, um ein Baby zu kriegen. Danach setzte sie den Test einfach fort.

Eine Frau in Guinea unterbrach ihren Physiktest für 40 Minuten, um ein Baby zu kriegen. Danach setzte sie den Test einfach fort. So lang sind eingefrorene Lebensmittel essbar : Wann Produkte aus dem Eisfach noch verzehrbar sind und wann sie lieber in den Müll sollten.

: Wann Produkte aus dem Eisfach noch verzehrbar sind und wann sie lieber in den Müll sollten. Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus: Der Mitgliederschwund bei den Kirchen geht weiter. Die Zahl der Katholiken sank auf 23, die der Protestanten auf 21 Millionen.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

"Wir haben eine Käfighaltung für Kinder": Günter Beltzig hat jahrzehntelang Spielplätze zum Toben und zum Träumen gestaltet. Er fordert: Ein Kind braucht mindestens so viel Platz wie ein Auto.

"Wachen Sie auf, Anja Karliczek": Eine neue Batterieproduktion gehöre nach Ulm, nicht nach Ibbenbüren, wo der Wahlkreis der Forschungsministerin liegt, findet Harald Schmidt. Das sage auch Anja, die Möwe, das neue Wappentier von "Sugardaddys for Future". Hier geht es zum Video.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Dieser Musiker will die ukrainische Politik rocken: Swjatoslaw Wakartschuk ist der bekannteste Rockmusiker seines Landes. Nun will er mit einer eigenen Partei ins Parlament. Es ist die Zeit der Seiteneinsteiger.

DFB-Partner muss Entschädigung in Millionenhöhe zahlen: Bei Spielen der Nationalelf wurden Werbekunden jahrelang geprellt. DFB-Vermarkter Infront kommt immer stärker unter Druck - nach SPIEGEL-Informationen prüft der Verband, ob es Komplizen in seinen Reihen gibt.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Mit dem Hausboot einsame Seen in Brandenburg entdecken oder am weißen Sandstrand entlangschlendern: Wer Urlaub am Wasser plant, muss nicht unbedingt ferne Länder aufsuchen. Wenn Sie heute nach der Arbeit über mögliche Ziele für die nächsten freien Wochen nachdenken, hier gibt es vier Empfehlungen für Ihren nächsten Urlaub im Osten Deutschlands.

