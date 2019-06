hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Angriffe auf zwei Frachtschiffe im Golf von Oman

Im Golf von Oman sind zwei Frachtschiffe angegriffen worden. Der Öltanker "Front Altair" wurde am frühen Morgen zwischen den Arabischen Emiraten (VAE) und Iran attackiert, wie die norwegische Seefahrtsbehörde bestätigte. Die Hintergründe sind noch unklar, norwegische Schiffen sollen die iranischen Fahrwasser allerdings meiden.

Auch das Schiff "Kokuka Courageous" der deutschen Reederei Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) soll angegriffen worden sein, berichtet die Nachrichtenagentur AP.

Verletzte gab es nicht. Doch die Angriffe könnten den internationalen Ölhandel torpedieren, schreibt mein Kollege Claus Hecking. Die Straße von Hormus ist die Hauptschlagader der Erdölversorgung. Schon eine kurze Unterbrechung des Schiffsverkehrs kann drastische Folgen haben: für Reeder, Förderer und Verbraucher. Ganz zu schweigen von einer dauerhaften Lähmung.

Die Bundesregierung äußerte sich besorgt. Der Vorfall sei "außerordentlich beunruhigend", sagte Außenminister Heiko Maas. Die Ereignisse könnten zu einer Eskalation führen. Die USA haben zuletzt ihre Militärpräsenz in der Golfregion verstärkt. Eine ihrer Flotten erhielt nach eigenen Angaben Notrufe von den beiden Tankern.

Es ist nicht der erste Angriff auf Schiffe in diesen Gewässern: Bereits vor vier Wochen hatten die Arabischen Emirate Sabotageakte gegen vier Handelsschiffe an gleicher Stelle gemeldet. Dabei wurden nach saudi-arabischen Angaben zwei Tanker des Landes schwer beschädigt. Die genauen Umstände blieben unklar. Den Überblick über die Ereignisse von meinem Kollegen Christoph Sydow finden Sie hier.

Die Zahl des Tages: 43.000 Euro

So viel verdienen die Deutschen im Schnitt pro Jahr. Damit belegen sie Platz zehn unter den 28 EU-Staaten. Auch in diesem Jahr steigen die Reallöhne in Europa laut einer Studie der gewerkschaftsnahen Böckler-Stiftung: Am Ende des Jahres dürften die Arbeitnehmer also mehr Geld in der Tasche haben als 2018.

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier:

News: Was Sie heute wissen müssen

Die massenhafte Tötung von männlichen Küken bleibt vorerst erlaubt: Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Praxis bestätigt, bis die Methoden zur Geschlechterbestimmung vor dem Schlüpfen verbessert werden.

DPA Männliche Küken werden üblicherweise aussortiert und vergast oder geschreddert

Kampf um Theresa-May-Nachfolge: Zehn Tory-Kandidaten wollten Premierminister werden, sieben haben die erste Abstimmung überstanden. Das beste Ergebnis holte Boris Johnson.

Zehn Tory-Kandidaten wollten Premierminister werden, sieben haben die erste Abstimmung überstanden. Das beste Ergebnis holte Boris Johnson. Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Strache und Gudenus: Nach der Ibiza-Affäre nehmen Korruptionsermittler den früheren FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Ex-Fraktionschef Johann Gudenus ins Visier.

Nach der Ibiza-Affäre nehmen Korruptionsermittler den früheren FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Ex-Fraktionschef Johann Gudenus ins Visier. Die Fraktionsspitzen von Union und SPD beraten darüber, wie sie weiterregieren wollen: Vor allem geht es um die Themen Mobilfunk, Solidaritätszuschlag und Pflege.

Vor allem geht es um die Themen Mobilfunk, Solidaritätszuschlag und Pflege. Google muss der Polizei keine Mail-Überwachung ermöglichen: Laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs hat ein E-Mail-Dienst nicht die gleichen Pflichten wie ein Telefonanbieter.

Laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs hat ein E-Mail-Dienst nicht die gleichen Pflichten wie ein Telefonanbieter. "Tagesschau"-Sprecher Wilhelm Wieben ist gestorben: Jahrzehntelang begleitete er um 20.15 Uhr den viertelstündigen Übergang in den Abend.

teutopress/ imago images Wilhelm Wieben

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Jetzt ist Schluss: Nach achteinhalb Jahren, 438 Kolumnen und unzähligen Aufforderungen an die Chefredaktion, den Autor zu kündigen, endet heute "Der schwarze Kanal" auf SPIEGEL ONLINE, die Kolumne von Jan Fleischhauer.

Dieter Mayr/ DER SPIEGEL Jan Fleischhauer

"Bruder Hahn, jetzt bist du dran": Die Massentötung männlicher Küken bleibt erlaubt, um den Eierstandort Deutschland zu retten. Vielleicht muss erst Rammstein einen Song für Küken machen, damit umgedacht wird, überlegt Harald Schmidt. Hier geht's zum Video.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Wenn du meinen Freund noch einmal anfasst, töte ich dich!": Wachmänner in Bamberg sollen mehrere Asylbewerber bedroht und drangsaliert haben. Stimmt das?

"Wir machen reine Propaganda": Der chinesische Sender CGTN gewinnt in Afrika an Einfluss. Rund 150 Mitarbeiter sollen Chinas Expansion auf dem Kontinent in positivem Licht darstellen - mit fragwürdigen Methoden.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Sony Pictures Agent M (Tessa Thompson) und Agent H (Chris Hemsworth)

Was Sie schauen könnten: Heute läuft im Kino "Men in Black International" an - "Wie früher, nur mit besseren Computereffekten", schreibt meine Kollegin Jenni Zylka über den Film. Korrekt müsste es eigentlich "Men in Black and Women in Black" heißen - denn die Agenten M und H, die gegen Außerirdische kämpfen, werden von einer Frau und einem Mann gespielt: "Gleichberechtigung in Schwarz", schreibt Zylka.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Milena Hassenkamp vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.