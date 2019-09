hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Ein Anschlag und viele offene Fragen

Der Angriff traf Saudi-Arabien an seiner wichtigsten Einnahmequelle: dem Öl. Bisher galten die Raffinerien des Königreichs als ziemlich gut gesichert - zumindest ging man davon bis Samstag aus. Seitdem brennen nach einem Angriff Teile der wichtigsten Ölverarbeitungsanlage im Osten des Landes.

Die Huthi-Rebellen im Jemen erklärten nur wenige Stunden später, für die Drohnenattacke verantwortlich zu sein. Doch es stellen sich viele Fragen: Stecken sie wirklich allein dahinter? Wie groß war die Unterstützung Teherans? Und wie kommen die Rebellen an eine Angriffstechnologie, mit der sie Hunderte Kilometer überbrücken können? Schließlich liegt die jemenitische Grenze 1000 Kilometer vom Ort des Anschlags entfernt. Meine Kollegen Susanne Koelbl und Mohammed al-Kibsi mit dem Überblick.

Zur Erinnerung: Saudi-Arabien führt im Jemen eine von den USA unterstützte Militärkoalition an, die gegen die Huthis kämpft. Diese werden wiederum von Iran unterstützt und halten seit 2014 große Teile des Nordjemen unter Kontrolle. In den vergangenen Monaten hatten die Huthis bereits mehrere Angriffe mit Drohnen auf Ölpipelines und Flughäfen in Saudi-Arabien durchgeführt (mehr zu den Ursprüngen des Konflikts lesen Sie hier).

Schon jetzt ist klar: Der Angriff hat die Verwundbarkeit des weltweit größten Ölexporteurs und wichtigsten Alliierten der USA am Persischen Golf deutlich gemacht. Und erneut droht der Dauerkonflikt zwischen Washington und Teheran zu eskalieren. Was der Angriff für wirtschaftliche Folgen haben könnte, lesen Sie in der Analyse meiner Kollegen Alexander Jung und Stefan Schultz.

Das Zitat des Tages: "Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat die ganze Menschheit einen gemeinsamen Feind"

Vielleicht ahnen Sie schon, um welchen Feind es sich handelt, den mein Kollege Christian Stöcker mit diesem Zitat in seiner Kolumne beschreibt. Es geht um die Klimakrise, die uns wie kaum ein anderes Thema in den vergangenen Wochen und Monaten beschäftigt hat. In dieser Woche unterstützt der SPIEGEL mit mehreren Artikeln täglich eine internationale Initiative von mehr als 200 Medienunternehmen, die sich dem Thema Klimawandel verstärkt widmen wird. Die wichtigsten Artikel zum Auftakt im Überblick:

Die Kolumne von Christian Stöcker: "Gemeinsam gegen den Golem"

von Christian Stöcker: "Gemeinsam gegen den Golem" Fünf Ideen , die den Klimaschutz schnell voranbringen

, die den Klimaschutz schnell voranbringen Im Sommer kann die Hitze in der Stadt zur Gefahr für die Gesundheit werden. Forscher haben das Phänomen "Hitzeinsel" nun aus dem All untersucht.

News: Was Sie heute wissen müssen

Designer Luigi Colani ist tot : Er machte alles Eckige rund, entwarf unter anderem Rennwagen, Kleidung und Möbel. Nun ist der Universaldesigner im Alter von 91 Jahren gestorben.

: Er machte alles Eckige rund, entwarf unter anderem Rennwagen, Kleidung und Möbel. Nun ist der Universaldesigner im Alter von 91 Jahren gestorben. Juncker wartet auf Lösungen von Johnson: Das Brexit-Treffen von Premier Boris Johnson mit Jean-Claude Juncker verlief ohne konkrete Ergebnisse. Der EU-Kommissionschef zeigt sich enttäuscht.

Das Brexit-Treffen von Premier Boris Johnson mit Jean-Claude Juncker verlief ohne konkrete Ergebnisse. Der EU-Kommissionschef zeigt sich enttäuscht. Mobilfunkkunden sollten zu viel zahlen: Wegen angeblicher Onlinebestellungen wurden Zehntausenden Handynutzern laut Stiftung Warentest zu hohe Rechnungen ausgestellt.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Vom Liebesschwur zum Mord - wie Risikobeziehungen eskalieren: Entwickelt sich Gewalt in Beziehungen nach einem bestimmten Muster? Ja, sagt die britische Kriminologin Jane Monckton Smith. Sie hat einen Plan entwickelt, um Frauenmorde zu verhindern.

Comeback des autofreien Sonntags: Öl wird knapp, weil die größte Raffinerie in Saudi-Arabien brennt - und zuhause wollen wir den Verkehr samt bösem SUV bekämpfen: Beides geht gleichzeitig, mein Harald Schmidt. Hier geht es zu seinem Video.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Haben mich Einzelfälle und Fehltritte angewidert? Ja": Sebastian Kurz erklärt im Interview, wie er die Ibiza-Affäre um Heinz-Christian Strache erlebt hat und warum er eine erneute Koalition mit der FPÖ trotzdem nicht ausschließt.

Die Neonazis und ich: In seiner Heimatregion wurde ein NPD-Politiker zum Ortsvorsteher gewählt. Das weckt bei Schriftsteller Andreas Maier Erinnerungen.

Wie kriege ich mein Kind vom Handy los? Der Mediziner Wolfgang Siegfried erklärt, wie Medienkonsum, Übergewicht und Schuleschwänzen zusammenhängen - und was Eltern tun können, um ihrem Kind zu helfen.

Das Buch über den Fall Claas Relotius

"Claas Relotius war nie Reporter": SPIEGEL-Mitarbeiter Juan Moreno hat ein Buch über den Fall Claas Relotius geschrieben. Wir veröffentlichen einen Auszug aus "Tausend Zeilen Lüge".

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie schauen könnten: Die animierte Erwachsenen-Serie "Undone" auf AmazonPrime. Darin hat die weibliche Hauptfigur Alma, eine etwa 30-jährige Erzieherin, nach einem Unfall merkwürdige Visionen und kann scheinbar nach Belieben durch verschiedene Zeitebenen reisen. Ein nerdiges Scifi-Spektakel wird trotzdem nicht daraus, schreibt mein Kollege Oliver Kaever. Sein Urteil lautet: ein großartiges Fernsehwunder, das nicht die geringsten Absichten hat, sich herkömmlichen Kategorien anzupassen.

Oder lassen Sie mal wieder Dampf ab: Unser Hobbykoch Peter Wagner hat unterschiedliche Dampfgar-Gadgets getestet. Zum Artikel geht es hier entlang.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Max Holscher vom Daily-Team

