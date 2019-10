hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Amoklage in Halle

Die erste Nachricht zum schrecklichen Attentat in Halle (Saale) kam von der Polizei um kurz nach 12.45 Uhr: "Wir haben einen Einsatz in #Halle. Nach ersten Erkenntnissen wurden Personen getötet".

Was im Lauf des Nachmittags klar wurde: Es war eine Attacke unter anderem auf ein jüdisches Gotteshaus. Die Synagoge von Halle im Paulusviertel der sachsen-anhaltischen Großstadt sollte offenbar Ziel eines Angriffs werden.

Verfolgen Sie alle aktuellen Entwicklungen hier im Newsblog.

Was bisher bekannt ist: In Halle sind zwei Menschen getötet worden, ein Mann in einem Imbiss, eine Frau auf offener Straße. Es soll einen oder zwei Täter gegeben haben.

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Polizisten in der gesperrten Innenstadt von Halle an der Saale

Der oder die Angreifer versuchten nach SPIEGEL-Informationen, in die Synagoge einzudringen, in der sich zur Feier des Jom-Kippur-Fests etwa 70 bis 80 Menschen befanden.

Mit Sprengsätzen und Schusswaffen soll ein Angreifer versucht haben, den verschlossenen Eingang aufzubrechen. "Aber die Tür blieb zu, Gott hat uns geschützt. Das Ganze dauerte vielleicht fünf bis zehn Minuten", sagte der Gemeindevorsteher dem SPIEGEL. Der Augenzeugenbericht.

Weniger als zwei Stunden nach Eingang des ersten Notrufs meldete die Polizei eine Festnahme. Wegen der "besonderen Bedeutung" der Tat hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen wegen Mordes an sich gezogen.

Das geschieht, wenn "bestimmte schwere Straftaten geeignet sind, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen", sagte ein Sprecher.

Nach wie vor gibt die Polizei Halle keine Entwarnung, über eine zweite Festnahme wurde spekuliert. Weitere Details: im Halle-Newsblog.

Die Zahl des Tages: 7,5 Millionen

So viele bestellte, zurückgeschickte, aber einwandfreie Artikel warfen Onlinehändler 2018 direkt in den Müll. Das haben Wirtschaftswissenschaftler der Universität Bamberg ermittelt. Nimmt man unbrauchbare Retouren dazu, landeten 20 Millionen Rücksendungen im Abfall.

Angriffe in Nordsyrien: Die Türkei hat nach eigenen Angaben mit einer Offensive gegen kurdische Kräfte begonnen. Präsident Erdogan sagte, man bringe Frieden.

Die Türkei hat nach eigenen Angaben mit einer Offensive gegen kurdische Kräfte begonnen. Präsident Erdogan sagte, man bringe Frieden. Ringen um Syrien: Die USA ziehen teilweise ab, die Türkei rückt vor: Russland, der "IS" und Iran haben ihre eigene Agenda - die Pläne der wichtigsten Akteure.

Die USA ziehen teilweise ab, die Türkei rückt vor: Russland, der "IS" und Iran haben ihre eigene Agenda - die Pläne der wichtigsten Akteure. Nobelpreis für Batterieforscher: Die schwedische Akademie hat drei Chemiker für ihre Grundlagenforschung zu Lithium-Ionen-Akkus ausgezeichnet.

Die schwedische Akademie hat drei Chemiker für ihre Grundlagenforschung zu Lithium-Ionen-Akkus ausgezeichnet. Bundeskabinett beschließt Klimapaket und Klimaschutzgesetz: Gerade am Klimaschutzgesetz gab es bis zuletzt viel Kritik.

Gerade am Klimaschutzgesetz gab es bis zuletzt viel Kritik. Ex-Chef der Münchner Musikhochschule muss ins Gefängnis: Schuldig der sexuellen Nötigung, nicht schuldig der Vergewaltigung: Siegfried Mauser ist zu einer Haftstrafe verurteilt worden.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

REUTERS Kopfhörer sind für Lobo das "Weltbewältigungsinstrument"

Hör' sich das einer an: Mehr als die Hälfte aller Millennials tragen fast immer Kopfhörer, für Kolumnist Sascha Lobo sind sie nach dem Internet die wichtigste Fortentwicklung unserer Zeit.

Deutschland hinter Holland? Laut Weltwirtschaftsforum ist Deutschland von Platz drei auf Platz sieben der leistungsfähigsten Länder abgerutscht. Videokolumnist Harald Schmidt sagt: Papperlapapp. Die Videokolumne.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Nichts spricht dagegen, dass wir 200 Jahre alt werden": Für den Genetiker David Sinclair ist Altern eine Krankheit, die sich behandeln lässt. Wir könnten so alt werden wie der Grönlandwal - der Forscher glaubt auch schon zu wissen, wie.

picture alliance/ imageBROKER

Wie Konzerne bei der Ökostrom-Umlage tricksen: Hunderte Firmen haben mit einem Kniff ihre Stromkosten gedrückt und Milliarden Euro nicht gezahlt. Einstehen mussten private Abnehmer.

Fallen jetzt die Häuserpreise? Eine Studie der Schweizer Bank UBS warnt vor einer Immobilienblase in deutschen Metropolen. Tobias Just, Professor an der Universität Regensburg, erklärt, was das bedeutet.

Sven Simon / imago images

Unser Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie schauen könnten: Die Comedy-Serie "Fett und Fett". Sie erzählt aus dem Alltag eines verstrahlten Münchners. Jaksch, Lebenskünstler, um die 30, ist die Hauptfigur der sechsteiligen Reihe. Sie bezieht ihren Charme aus Lebensnähe, lakonischem Humor und einer fast dokumentarischen Anmutung, schreibt mein Kollege Peter Luley. Zu sehen ist sie ab sofort in der ZDF-Mediathek oder ab dem 14. Oktober im ZDF.

Johannes Brugger/ ZDF Jaksch (Jakob Schreier)

Was Sie außerdem tun könnten: Schwelgen Sie etwas in Erinnerungen an das WM-Finale 2014. Die Nationalmannschaft spielt heute in einem Testspiel gegen den damaligen Endspielgegner Argentinien (20.45 Uhr RTL/Liveticker SPIEGEL). Von der einstigen Weltmeistermannschaft wird allerdings kein Spieler mehr in der Startelf stehen.

