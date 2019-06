hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Was wir über den Fall Lübcke wissen

Im Fall des erschossenen CDU-Politikers Walter Lübcke sind nun weitere Details über den Tatverdächtigen bekannt. Stephan E. steht unter dringendem Tatverdacht, den CDU-Politiker ermordet zu haben. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass E. den CDU-Politiker aus rechtsextremistischer Überzeugung ermordet hat. Sie hatte die Ermittlungen wegen der besonderen Bedeutung des Falls übernommen.

Der 45-jährige E. aus Kassel war am frühen Samstagmorgen festgenommen worden und ist seit Sonntag in Untersuchungshaft. In der Vergangenheit soll er im Umfeld der hessischen NPD aktiv gewesen sein und direkten Kontakt zu den Neonazis der militanten Gruppierung "Combat 18" gehabt haben. "Combat 18" galt als eine der berüchtigtsten rechtsextremen Gruppierungen in Deutschland. Wie eng die Verbindungen von Stephan E. in dieses Milieu waren, ist bislang nicht bekannt.

Laut Informationen der "Zeit" soll Lübcke außerdem 1993 im Alter von 20 Jahren mit einer Rohrbombe eine Asylbewerberunterkunft angegriffen haben. Der Sprengsatz wurde noch rechtzeitig gelöscht, E. zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Nach SPIEGEL-Informationen war Stephan E. auch Thema im NSU-Untersuchungsschuss in Hessen. Von dem Gremium wurde er als "gewaltbereiter Rechtsextremist" geführt.

Ralph Orlowski/REUTERS Das Haus von Walter Lübcke in Wolfhagen-Istha bei Kassel

Vor zehn Jahren wurde E. gemeinsam mit etwa 400 Autonomen Nationalisten in Dortmund von der Polizei festgesetzt. Die Rechtsradikalen hatten damals am 1. Mai eine Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) attackiert. E. wurde zu sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Außerdem fiel er nach SPIEGEL-Informationen mehrfach wegen Gewaltdelikten, Verstößen gegen das Waffengesetz, Eigentumsdelikten sowie gemeingefährlicher Straftaten auf.

Die Frage des Tages: Sieht dieser Mann aus wie George Clooney?

CRIME SUPPRESSION DIVISION/ ROYAL THAI POLICE/ EPA-EFE/ REX Dieser Italiener gab vor, George Clooney zu sein

Erkennen Sie die Ähnlichkeit? Diese Mann soll zwei Millionen Euro ergaunert haben, indem er vorgab, George Clooney zu sein: Im thailändischen Ferienort Pattaya ist der 58-jährige Italiener nun verhaftet worden. Ihm droht die Auslieferung. Wie es dem Mann aber gelang, den Eindruck zu vermitteln, dass er George Clooney sei, ist bislang nicht bekannt.

News: Was Sie heute wissen müssen

Große Koalition einigt sich bei Reform der Grundsteuer: Das Gesetzespaket von Union und SPD soll noch 2019 in Kraft treten. Hier die wichtigsten Infos.

Das Gesetzespaket von Union und SPD soll noch 2019 in Kraft treten. Hier die wichtigsten Infos. Tweet von Annegret Kramp-Karrenbauer zu Görlitz-Wahl sorgt für Unmut: Ein Bündnis aller Parteien hat in Görlitz knapp einen AfD-Oberbürgermeister verhindert. Die CDU-Chefin verbuchte den Sieg zunächst für ihre Partei.

Ein Bündnis aller Parteien hat in Görlitz knapp einen AfD-Oberbürgermeister verhindert. Die CDU-Chefin verbuchte den Sieg zunächst für ihre Partei. Heinz-Christian Strache verzichtet auf Sitz im Europaparlament: Nach der Ibiza-Affäre will Österreichs Ex-Vizekanzler das gewonnene EU-Mandat nicht wahrnehmen.

Nach der Ibiza-Affäre will Österreichs Ex-Vizekanzler das gewonnene EU-Mandat nicht wahrnehmen. Iran kündigt höhere Anreicherung von Uran an: Der Gottesstaat erhöht damit den Druck auf die EU.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Das Görlitzer Modell: Wenn es bei einer Wahl einen Top-Mann wie Octavian Ursu gibt, sollten die Rivalen einfach zurückziehen, findet Harald Schmidt: Dann geht das zügiger. Hier geht's zum Video.

DER SPIEGEL

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Wozu noch Buchhalter? Der Chairman des McKinsey Global Institute, James Manyika, berät Firmen im Silicon Valley. Er sagt: Künstliche Intelligenz wird die Weltwirtschaft radikal verändern.

Was unterscheidet männliche von weiblicher Gewalt? Klaus Theweleit schrieb mit "Männerphantasien" den Bestseller über Faschismus und Sexualität. Hier erklärt er, warum nur wenigen Männern Gewaltneigungen völlig fremd sind.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Paul Spengemann

Was Sie sich ansehen könnten: Sie wollen den Ort genauer kennenlernen, an dem die Österreichische Regierung zerbrach? Dann schauen Sie sich doch einmal das neue Musikvideo der Rapperin Haiyti an. Es wurde in derselben Villa gedreht, wie das "Ibiza-Video" mit dem damaligen österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache, das SPIEGEL und "Süddeutsche Zeitung" veröffentlicht haben.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Milena Hassenkamp vom Daily-Team

