»Nein, die Einserschwemme ist politisch verursacht«, sagt Miriam. »Keine Schülerin, kein Schüler sollte durch die Pandemie benachteiligt werden, das hatten die Kultusministerinnen versprochen.« Eine neue Lockerheit hielt Einzug: Da wurden Prüfungen verschoben und komplizierte Themen ausgeklammert; Schüler bekamen mehr Zeit für ihre Klausuren, Lehrer sollten »rücksichtsvoll« korrigieren. Der schon zu Beginn der Pandemie vermutete Corona-Bonus wurde anscheinend so üblich wie das Trinkgeld für den Lieferdienst, der den Jugendlichen das Limetten-Bier in den Park karrt. Also alles Einsen von Nullen?

»Nein, da werden schon viele sehr gute Schülerinnen und Schüler dabei sein«, sagt Miriam. »Nur lassen sich deren Leistungen immer schlechter vergleichen, zeitlich wie örtlich.« 1 in Berlin ≠ 1 in Bayern. 1 von 2019 ≠ 1 von 2022. Das macht natürlich den Numerus clausus noch ungerechter, als er eh schon ist. Die Unis und Hochschulen reagieren mit dem alten Hartz-Motto: fördern und fordern. In Brückenkursen vermitteln sie den künftigen Studierenden, was die Schule zu lehren vergaß – oder die Schüler nicht begriffen (oft ist es Mathe). Und sie lassen die Einser-Abiturienten jetzt häufiger Aufnahmetests absolvieren oder laden sie zu Auswahlgesprächen ein. Das Ziel: Jene aussieben, bei denen der Rotstift zu viel Gnade hat walten lassen.

3. Pollenböller

Läuft in Deutschland, vor allem die Nase: In den ersten drei Monaten des Jahres waren so viele Menschen mit Grippe, Corona oder Erkältung krankgeschrieben wie seit fünf Jahren nicht mehr (hier die Hintergründe). Was für ein Glück, dass Corona jetzt für beendet erklärt wurde. Selbst die Corona-Warn-App gibt klein bei und kündigt an: »Es wird nur noch bis zum 30. April 2023 möglich sein, andere Personen über die Corona-Warn-App zu warnen!« Vorschlag: Künftig dürfen Schnelltests maximal einen Strich anzeigen.