Die Lage am Abend machte vergangene Woche Station in den SPIEGEL-Redaktionsvertretungen Nairobi und New York, bei meinen Kollegen Heiner Hoffmann und Bernhard Zand. Ab heute sollte ich sie aus dem Büro in Bangkok schreiben. So war der Plan. Nun stecke ich nach dem Urlaub jedoch unerwartet im Allgäu fest. Ich hoffe, Sie lassen auch den Alpenrand als Weltreise-Stopp gelten. Ein bisschen Thailand gibt’s trotzdem weiter unten in dieser Lage, versprochen.

1. »Die Flugbereitschaft der Bundeswehr macht einen hervorragenden Job«

Flugzeugdurchsagen, die sich kurz nach Abflug niemand wünscht:

»…das technische Handbuch sieht vor, dass …«

»…bedeutet, dass wir unsere Reiseflughöhe so nicht einnehmen können«

»…müssen nun also Benzin künstlich loswerden«

Diese Sätze aber haben alle gehört, die in der Nacht auf Montag an Bord des A340 von Außenministerin Annalena Baerbock von Abu Dhabi nach Canberra saßen. Der Regierungsflieger, der eigentlich nur zum Volltanken zwischengelandet war, zeigte drei Minuten nach Start Probleme an den Landeklappen an. SPIEGEL-Redakteur Christoph Schult saß mit in der Maschine. Die Anschnallzeichen seien nicht erloschen, es habe gewirkt, als bremse die Maschine etwas, schreibt er in seinem Text. Das Flugzeug der deutschen Außenministerin drehte Schleifen, musste 80 Tonnen Kerosin ablassen. Dann landete sie erneut in Abu Dhabi.