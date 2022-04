1. Mitleid kommt vor dem Fall Nun also doch. Familienministerin Anne Spiegel gibt ihr Amt auf. Als Grund nannte sie in einer schriftlichen Erklärung unter anderem »politischen Druck«. Der Gegenwind, auch der publizistische, nach ihrem gescheiterten Befreiungsschlag gestern Abend hatte im Laufe des Tages mindestens Orkanstärke erreicht. Während vergangenen Sommer die Menschen im Ahrtal litten, hatte Anne Spiegel vier Wochen Urlaub in Frankreich gemacht. Als »würdelos« bezeichnete mein Kollege aus dem SPIEGEL-Hauptstadtbüro Veit Medick ihren Versuch, sich zu rechtfertigen. Sie habe den Urlaub damals wirklich gebraucht, hatte Spiegel in ihrem Videostatement am Sonntagabend vorgebracht. Ihr Mann habe 2019 einen Schlaganfall überlebt, ihre Kinder an den Folgen der Pandemie schwer zu tragen gehabt. Natürlich ist es menschlich beachtlich, wenn Politikerinnen und Politiker Schwächen zeigen, Probleme eingestehen. Wie den Spiegels geht es vielen Familien. »Hätte Spiegel die private Überforderung im Sommer vergangenen Jahres offengelegt, um sich politisch zurückzunehmen, wäre das vorbildlich gewesen«, schreibt Veit. Jetzt aber wirke ihr Verweis auf die angespannte familiäre Lage »wie eine schäbige Ausrede«. Zumal Spiegel einräumen musste, dass ihre Behauptung, vom Urlaub aus an Kabinettssitzungen teilgenommen zu haben, falsch war. Urlaub in Zeiten der Krise mag gerade noch so entschuldbar sein, eine Falschaussage wohl eher nicht.

Bild vergrößern Familienministerin Anne Spiegel am Sonntagabend bei der Pressekonferenz: ehrlich unbeholfen, ehrlich privat und ehrlich medial suboptimal Foto: Annette Riedl / dpa

So nachvollziehbar Veits Argumentation ist. Ich konnte mich gestern Abend eines Gefühls kaum erwehren, das mich bei der journalistischen Bewertung politischer Arbeit eigentlich selten überkommt: Mitleid. Wie der Ministerin vor laufender Kamera die Sprache stockte, wie sie mit den Tränen zu kämpfen schien! Hinzu kommt, dass mir als Mutter die Überforderung aus der Gleichzeitigkeit beruflicher und familiärer Herausforderungen natürlich bekannt vorkommt. »Ich möchte Politikerinnen und Politiker, die meine Lebensrealitäten kennen und nicht welche, die immer zu jeder Zeit wissen, was zu tun ist«, schreibt die SPIEGEL Karriere-Kolumnistin Katrin Wilkens über die Zurückgetretene. Sie wünscht sich »eine Familienministerin, die jetzt kein Mitleid bekommt, sondern Unterstützung.« Ich kehre mein Mitleid folglich unter den Teppich. Was bleibt, ist die Erkenntnis: Auch Mütter machen Fehler. Sie suchen Ausreden, erinnern sich falsch an Details im Terminkalender, sagen vielleicht nicht immer die Wahrheit. Wenn sie das in ihrer Rolle als Ministerin tun, müssen sie zurücktreten. So gesehen hat Spiegel alles richtig gemacht. Lesen Sie hier den Brief von Wilkens an Spiegel: Liebe Frau Spiegel, das war die beste Rede Ihres Lebens! 2. Kurswechsel Im gleichen Tempo wie es für die grüne Familienministerin nach unten geht, marschiert die grüne Außenministerin nach oben. Annalena Baerbock rangiert im SPIEGEL-Regierungsmonitor hinter Robert Habeck auf Platz zwei der beliebtesten Kabinettsmitglieder.

Bild vergrößern Erste Frau an der Spitze des Auswärtigen Amts in 151 Jahren: Annalena Baerbock Foto: Norman Konrad / laif

Bild vergrößern Präsident Macron am Montag in Denain: Für die Demokratie in seinem Land hat er nicht viel getan Foto: Ludovic Marin / AFP

Immerhin hat gestern Abend in unserem europäischen Nachbarland Emmanuel Macron die Demokratie vorerst gegen eine rechts- und linkspopulistische Übernahme verteidigt? Leider stimmt das auch nicht wirklich, wie ich dem Kommentar von Leo Klimm entnehmen musste. »Frankreich ist krank«, schreibt der Pariser SPIEGEL-Autor. Macron habe sich zwar in schwieriger Zeit als Krisenmanager bewährt und Jobs und Wirtschaft geschützt so gut es ging. »Aber für die Demokratie in seinem Land hat er nicht viel getan«, findet Leo Klimm, weil Macron zum Beispiel einen »einsamen – um nicht zu sagen: autoritären – Regierungsstil« pflege. Der Vorsprung Macrons vor der europafeindlichen Marine LePen und vor dem Finale am 24. April kann leider nicht über das wesentlichste aller Ergebnisse des ersten Wahlgangs hinwegtäuschen: Frankreich, Deutschlands wichtigster und engster Partner in Europa, steckt in einer tiefen Systemkrise. Lesen Sie hier den ganzen Kommentar: Frankreich steckt in einer tiefen Krise – es ist auch Macrons Krise (Sie möchten die »Lage am Abend« per Mail bequem in Ihren Posteingang bekommen? Hier bestellen Sie das tägliche Briefing als Newsletter.)

