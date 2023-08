Demnach soll es zwar auch in Zukunft überwiegend darauf ankommen, was die Eltern verdienen. Allerdings wäre zusätzlich zu berücksichtigen, wer sich wie oft um den Nachwuchs kümmert. Der Grundgedanke: Der Elternteil, bei dem das Kind nicht vorwiegend lebt, muss weniger zahlen, wenn er sich signifikant in die Betreuung einbringt.

Damit die Zahlungen möglichst gerecht ausfallen, gilt es, fleißig zu rechnen. Ein wesentlicher Faktor sind laut BMJ die Nächte, die das Kind bei jedem Elternteil verbringt. Zwei Beispiele, die meine Kollegin Franziska Schindler geliefert hat:

Übernimmt ein Vater nur jedes zweite Wochenende die Kinder, kommt er auf 24 Prozent Betreuungsanteil und muss weiterhin voll zahlen.

Übernimmt er sie hingegen jedes zweite Wochenende von Freitag bis Sonntag und in der dazwischenliegenden Woche noch von Montag bis Mittwoch, muss er mit 34 Prozent Betreuungsanteil nur noch anteilige Unterhaltskosten zahlen.

Der Gesetzentwurf soll im Herbst vorliegen. Kritik aber gibt es schon jetzt. Der Kinderschutzbund etwa warnte vor einer unfairen Kostenverteilung. Andere fürchten, die Ersparnis sei am Ende zu gering, als dass Väter – denn die kümmern sich im Durchschnitt derzeit meist weniger als Mütter – bedeutend mehr Care-Arbeit übernehmen als bislang.

3. Geküsst, um zu bleiben

Spaniens Fußballchef Luis Rubiales lehnt nach dem Kuss-Skandal einen Rücktritt ab und sieht sich selbst als Opfer. Doch. Wirklich. Zur Erinnerung: Rubiales hatte die Nationalspielerin Jenni Hermoso bei der Siegerehrung nach Spaniens WM-Sieg in Sydney an den Kopf gefasst und auf den Mund geküsst. In seiner Rede am Freitag sprach er gar von einer »Hetzjagd« auf ihn.

Womöglich weil die Fifa bereits ein Verfahren eingeleitet hat, womöglich weil bereits Memes des »Rubiales der Wall Street« kursieren, womöglich weil er sich für die Geste auf der Ehrentribüne, als er sich nur wenige Meter entfernt von Spaniens Königin Letizia jubelnd in den Schritt gegriffen hatte, letztlich doch zu einer Entschuldigung gezwungen fühlte. Ironie an: Hach, ja, so als heterosexueller weißer Mann in einer Machtposition hat man es dieser Tage wirklich schwer, das einzig Richtige zu tun und für seine Fehler einzustehen. Ironie aus.