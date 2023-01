Ähnliche Szenen spielten sich nun im nordrhein-westfälischen Castrop-Rauxel ab. In der Nacht zum Sonntag waren dort zwei Brüder im Alter von 32 und 25 Jahren festgenommen worden. Die Polizei rückte mit SEK-Teams an und wurde unterstützt durch die Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz und Experten des Robert Koch-Instituts. Die beiden Iraner sollen versucht haben, Gift für einen islamistisch motivierten Anschlag zu beschaffen. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 32-Jährigen wurden die entsprechenden Giftstoffe Cyanid und Rizin laut Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf allerdings nicht gefunden. Einer der beiden wurde ebenfalls lediglich in T-Shirt und Unterhosen zum Polizeifahrzeug eskortiert.

Am Sonntagabend erließ die Staatsanwaltschaft gegen die beiden Brüder Haftbefehl. Am Montagmorgen dann herrschte plötzlich wieder Vollalarm, diesmal im Fokus der Beamten: Im Zusammenhang mit dem Antiterroreinsatz durchsuchten Einsatzkräfte heute nach Hinweisen von Nachbarn zwei Garagen, die einem der beiden beschuldigten Brüder zugeordnet werden. Es wurde vermutet, dass sich in einer der Garagen ein verdächtiges Päckchen befinden könnte. Zudem erreichte die Behörden ein Hinweis auf eine mögliche Sprengfalle in einer der Garagen. Das betroffene Gelände wurde teilevakuiert und weiträumig abgesperrt, die Untersuchungen laufen. Was sich jedoch schon sagen lässt, ist, dass in dem Päckchen kein Gift gefunden wurde.

Und so trat das Szenario ein, das der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft schon prophezeit hatte: »Wenn es leere Garagen sind, dann macht man einmal die Tore auf, macht ein Foto von einer leeren Garage und fährt wieder«, sagte er.

Auffällig war allerdings, dass die deutschen Ermittler zum wiederholten Mal erst dann aktiv wurden, als sie einen Tipp aus Sicherheitskreisen aus den USA erhalten hatten. Diesmal vom FBI, das eine Telegram-Chatgruppe infiltrierte, in der beide Iraner waren. »Wie die Ermittlungen weitergehen, werden wir sehen, die Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft, es wird wegen Verdachts zur Verabredung zum Mord ermittelt«, sagt SPIEGEL-NRW-Korrespondent Tobias Großekemper, der gestern in Castrop-Rauxel vor Ort war. »Vielleicht kann dabei auch die Frage beantwortet werden, wieso die Garagen, die sich im Hinterhof des Hauses befinden und am Sonntag frei zugänglich waren, nicht bereits bei der ersten Durchsuchung auf links gezogen wurden?«

