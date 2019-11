hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Der CDU-Bundesparteitag in Leipzig

Sieben Minuten dauerten die Standing Ovations für Annegret Kramp-Karrenbauer. Die CDU-Parteivorsitzende hat auf dem Parteitag in Leipzig die Vertrauensfrage gestellt, die Delegierten haben sie eindrücklich bestätigt.

"Der Applaus zeigt: Heute wird nicht Schluss gemacht", sagte Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer hinterher, "heute geht es erst richtig los." Und auch mein Kollege Florian Gathmann, der in Leipzig vor Ort ist, analysiert: "Kramp-Karrenbauer darf nach der Reaktion der Delegierten das Gefühl haben, dass die Partei hinter ihr steht." Dass die CDU mit ihr weitermachen will, trotz der Streits und Misserfolge der letzten Zeit, die auch auf Fehler der Vorsitzenden zurückzuführen sind.

DPA Lauerstellung: Friedrich Merz beim CDU-Bundesparteitag

Mein Kollege sagt aber auch: Die Frage, wer Kanzlerkandidat oder -Kandidatin wird, ist weiter offen. Das war spätestens klar, als Friedrich Merz die Bühne betrat. Loyal gab er sich. Jedoch: Man merkte, "dass da einer steht, der noch was will". Die Analyse lesen Sie hier.

Zitat des Tages: "Weihnachten war immer eine Entschuldigung, mehr zu trinken."

Sagt Robbie Williams. Huch, wo kommt der denn auf einmal her, fragen Sie? Und es stimmt ja: Der Popstar hat vor drei Jahren sein letztes Album rausgebracht. Und war, das erzählte er meinem Kollegen Andreas Borcholte, dazwischen vor allem mit seinen drei Kindern und mit Golfspielen beschäftigt. Jetzt aber (ich freue mich!) ist Williams wieder da, er hat ein Weihnachtsalbum aufgenommen, auch ein Duett mit Helene Fischer ist dabei. Im Interview spricht er über die Heiligabende seiner Kindheit und was ihn immun gegen Brexit und Trump macht. Das Gespräch empfehle ich Ihnen.

Dave Benett/ Getty Images Robbie Williams mit Ehefrau Ayda Field im Londoner Hyde Park im November 2018

News: Was Sie heute wissen müssen

Rainer Wendt wird Staatssekretär in Magdeburg. Der in Deutschland wohl bekannteste Polizeigewerkschafter wird dort unter Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) arbeiten. Bis zu seiner Pensionierung war Wendt öfter mit seinen Rufen nach einem harten Staat und gegen "Kuscheljustiz" aufgefallen.

In dieser Woche haben mehrere Zeugen Donald Trump in der Ukraineaffäre schwer belastet. Der US-Präsident reagierte mit Beschimpfungen bei Twitter. SPIEGEL-Korrespondent Roland Nelles fasst die Anhörungen im Video zusammen.

"Ich würde in Brüssel gehängt", sagt Serbiens Präsident Aleksandar Vucic im SPIEGEL-Interview. Er spricht über neue Spannungen auf dem Balkan, die "stahlharte" Freundschaft zu China und das Verhältnis Serbiens zur EU.

Der Clanchef Ibrahim Miri darf abgeschoben werden. Das entschied das Bremer Verwaltungsgericht, es lehnte einen Eilantrag des Inhaftierten ab. Der frühere Präsident der Rockergruppe Mongols MC Bremen war zuvor illegal nach Deutschland eingereist.

Heiko Maas drängt auf eine schnelle Lösung des inhaftierten Anwalts in Ankara. Beim G20-Treffen will der deutsche Außenminister (SPD) mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu über den Fall sprechen.

Vier von fünf Jugendlichen bewegen sich zu wenig. Zu dem Ergebnis kommt die Weltgesundheitsorganisation in einem Bericht. Insbesondere Mädchen sind demnach nicht ausreichend körperlich aktiv.

SPIEGEL ONLINE US-Korrespondent Roland Nelles analysiert die Woche der Impeachment-Anhörungen

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Mahnmal für die Ära Trump: Die erste Phase der Impeachment-Ermittlungen ist beendet. Zwölf Belastungszeugen sagten in der Ukraineaffäre gegen Donald Trump aus - und zeichneten zugleich ein horrendes Sittenbild Washingtons anno 2019, kommentiert US-Korrespondent Marc Pitzke.

Wie AKK Harald Schmidt zum Eintritt in die Junge Union bewegt hat: Was war das für ein starker Auftritt von Annegret Kramp-Karrenbauer beim CDU-Parteitag! Schon ihr Outfit, findet unser Kolumnist, habe ihn überzeugt. Noch besser sei aber ein Satz gewesen, der im Gedächtnis bleiben wird. Hier ist das Video.

SPIEGEL ONLINE

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Sterben? Ohne mich! Forschern ist erstmals gelungen, das Altern zu besiegen und die Lebensuhr zurückzudrehen - bei Fischen und Mäusen. Jetzt sind wir dran. Lesen Sie hier die SPIEGEL-Titelstory.

Guerin Blask/ Redux/ Laif Lässt sich das Altern zurückdrehen? Damit befasst sich die neue Titelstory im SPIEGEL

Ein Mann, der nichts verstanden hat: Das missglückte Fernsehinterview des britischen Prinzen Andrew zeigt, wie viele ungeklärte Fragen es im Missbrauchsskandal um Multimillionär Jeffrey Epstein immer noch gibt.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie schauen können: "Marriage Story" mit Scarlett Johansson und Adam Driver, der neu im Kino läuft und ab dem 6. Dezember auch auf Netflix. Die beiden gehen durch die Hölle des US-Scheidungsrechts; eine schmerzhafte, aber auch erlösende Filmerfahrung und vor allem "große Kunst", sagt meine Kollegin Hannah Pilarczyk. Hier geht es zur Kritik.

Netflix/ INTERTOPICS/LMKMEDIA Ltd./ ddp images Scarlett Johansson und Adam Driver im Film "Marriage Story"

Was Sie auch machen könnten: Winterstiefel an, raus ins Matschwetter, die wenigen hellen Stunden am Tag draußen verbringen. Und dann ab auf die Couch! Lebkuchenpackung aufreißen. Kriegt ja keiner mit. Nicht mal, wenn Sie dazu Weihnachtssongs von Robbie Williams hören.

