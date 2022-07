Zum Aufwärtstrend trage vor allem »der sprunghaft gestiegene Konsum außerhalb der eigenen vier Wände bei«, hieß es in der Mitteilung. Kaffee sei in Deutschland mit Abstand das beliebteste Getränk, noch vor Mineralwasser und Bier. Daran ändern offensichtlich auch die gestiegenen Kaffeepreise nichts. Gespart werde lieber bei alkoholischen Getränken, heißt es beim Kaffeeverband, sowie insbesondere bei Fleisch- und Wurstwaren.

Dazu dürfte auch die Geschichte über einen fragwürdigen Schlachthof in Schleswig-Holstein beitragen, die mein Kollege Hubert Gude im aktuellen SPIEGEL aufgeschrieben hat. Die »Soko Tierschutz« hat in dieser Woche wegen »erheblicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz« Strafanzeige bei der Kieler Staatsanwaltschaft erstattet. Man wolle »diesen Betrieb, der in skrupelloser Art und Weise seinen Profit über das Tierwohl stellt, aus dem Verkehr ziehen«, sagt Vereinsvorstand Friedrich Mülln. Kollege Gude hat das Material der Tierschützer ausgewertet , die mit versteckter Kamera in dem Betrieb gefilmt hatten.

»Es sind Aufnahmen von Rindern, die minutenlang mit aufgeschnittener Kehle auf dem Boden liegen und mit den Beinen strampeln, bevor sie ausgeblutet sind; von Tieren, die mit einem Stahlseil vom Transporter heruntergezogen werden, weil sie offenbar nicht mehr selbstständig die wenigen Meter in den Schlachthof laufen können.«

Falls Sie vorhaben, am Wochenende Fleisch zu essen, kann ich Ihnen nur empfehlen, die Geschichte zu lesen. Nicht, weil ich Ihnen den Appetit verderben will. Sondern weil es wichtig ist, zu wissen, woher die toten Tiere auf dem Teller mitunter kommen.

Lesen Sie hier die ganze Geschichte: »Die Schlachter sind derart verroht. Es interessiert sie nicht, wie qualvoll die Tiere sterben«

(Sie möchten die »Lage am Abend« per Mail bequem in Ihren Posteingang bekommen? Hier bestellen Sie das tägliche Briefing als Newsletter.)