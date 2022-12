Nach der Verabschiedung der Abschlusserklärung brach im Kongresszentrum in Montreal lauter Jubel aus. Die deutsche Bundesumweltministerin Steffi Lemke, selbst in Kanada dabei, sagte über die Einigung beim Gipfel, der Beschluss spanne »einen Schutzschirm für unsere Lebensgrundlagen« auf. Vertreterinnen und Vertreter von Umweltverbänden wie dem deutschen Naturschutzbund reagierten zurückhaltender. Der 15. Weltnaturgipfel, der auch unter dem Kürzel COP15 läuft, war ein zähes Unternehmen. »Das Tauziehen der 200 Länder mündete in langen Nachtsitzungen, wo um jedes Wort gestritten wurde«, berichten meine Kollegin Susanne Götze und mein Kollege Serafin Reiber aus Montréal und schildern die beschlossenen Maßnahmen. »Doch am Ende stimmten alle Länder zu, 30 Prozent der Landfläche und 30 Prozent der Meere bis 2030 unter Schutz zu stellen.« Kann die Weltrettung also nun wirklich beginnen ? Die Einigung sei »die Notbremse mitten im großen Sterben«, so die Kollegen. »Etwa eine Million der geschätzt acht Millionen Tier- und Pflanzenarten, die es auf der Welt gibt, ist vom Aussterben bedroht.«

Mein Kollege Philip Bethge blickt eher ernüchtert auf das Ergebnis. Die Vertragsstaaten des Uno-Biodiversitätsabkommens wollen zwar umweltschädliche Subventionen um 500 Milliarden Dollar jährlich abbauen. Aber es gebe keine messbaren Ziele, die den Biodiversitätsverlust durch die Land- und Forstwirtschaft, die Fischerei oder den Finanzsektor aufhalten könnten. Vor allem bleibe unklar, wie das Abkommen umgesetzt werden soll und wie die vereinbarten Ziele kontrolliert und nachgeschärft werden können. »Was international nicht gelungen ist, muss jetzt zumindest national umgesetzt werden«, sagt Philip, »die Bundesregierung ist in der Verantwortung, mit der Neuauflage der Nationalen Biodiversitätsstrategie über das Abkommen von Montreal hinauszuwachsen.«

2. Die Twitter-Nutzer durften für den Rücktritt von Elon Musk vom CEO-Posten stimmen – den hatte er aber selbst schon angekündigt

Der sehr reiche Autofabrikant Elon Musk wird von vielen Menschen bestaunt wie ein Märchenheld. Manche möchten in ihm die Figur eines mit vielen Talenten gesegneten Prinzen sehen, manche eher einen sehr einsamen, verwirrten, grimmigen König. Neuerdings fühle ich mich durch Musks Auftreten öfter an das Grimm’sche Märchen vom Rumpelstilzchen erinnert. Das Rumpelstilzchen ist zum Zaubern begabt. Es stellt deshalb wilde Forderungen auf – und irgendwann eine Frage, deren korrekte Beantwortung dafür sorgt, dass sich das Rumpelstilzchen vor lauter Wut fluchend selbst zerreißt und in Luft auflöst.

Der offensichtlich Wunschfee-begeisterte Unternehmer Musk hat in einer Twitter-Umfrage die User seiner Kommunikationsplattform gefragt, ob er als Chef von Twitter zurücktreten solle. Er hat die Umfrage angeheizt mit dem Tweet: »Sei vorsichtig, was du dir wünschst, es könnte in Erfüllung gehen.« Heute um 12.20 Uhr deutscher Zeit ging die Umfrage zu Ende, das Votum der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist deutlich. 57,5 Prozent sind dafür, dass Musk sich von der Unternehmensspitze zurückzieht. Die anderen Teilnehmer stimmten dagegen. Es gab nur die Optionen »Ja« und »Nein«.